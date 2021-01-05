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  3. Pendikli çocukların büyük sevinci! Yeni parklar hizmete açıldı

Pendikli çocukların büyük sevinci! Yeni parklar hizmete açıldı

İlçe genelinde yeşillendirme çalışmalarına devam eden Pendik Belediyesi, kente yeni kazandırdığı Nasihat Sokak Parkı ve Salkım Sokak Parkı ile her yaştan kişinin keyifle vakit geçireceği bir alana daha imza attı.

Pendikli çocukların büyük sevinci! Yeni parklar hizmete açıldı

Pendik Belediyesi, ilçede yaptığı park çalışmalarıyla adının duyurmaya devam ediyor. En son yapımı gerçekleştirilen Nasihat Sokak Parkı ve Salkım Sokak Parkı ile belediye Pendik'teki yeşil alanlara katkısını sürdürmeye devam ediyor.

PENDİK YEŞİLLENDİRİLMEYE DEVAM EDİLİYOR

Pendik Belediyesi şehirdeki yeşil alanları artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda kent parklarla donatılıyor. Son olarak Park ve Bahçeler Müdürülüğü ekipleri, Velibaba Mahallesi’ne yeni bir park yaptı. Nasihat Sokak’ta yer alan 1.500 metrekarelik park, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş ve korunması gereken ağaçların arasına yapıldı.

Pendikli çocukların büyük sevinci! Yeni parklar hizmete açıldı

Ağaçlara hiçbir zarar vermeden titizlikle yapılan parkta çocuk oyun grupları ve oturma alanları yer alıyor. Nasihat Sokak Parkı’yla birlikte Velibaba Mahallesi 13. parkına kavuşmuş oldu. Çocuklar park hizmete girer girmez oyun gruplarıyla eğlenceli vakit geçirmeye başladı.

Pendikli çocukların büyük sevinci! Yeni parklar hizmete açıldı

GÜLLÜBAĞLAR'A 6.PARK GELİYOR

Bir diğer park ise Güllübağlar Mahallesi’ne inşa ediliyor. Salkım Sokak’ta yapımı süren 4 bin 200 metrelik parkta çocuk oyun alanları, fitness alanı, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları yer alıyor. Dere ıslah çalışmalarının devamında dere kenarlarında yapılan yeşil alan düzenlemelerinin bir parçası olarak yapılan park önümüzdeki ocak ayında tamamlanarak hizmete girecek. Salkım Sokak Parkı Güllübağlar Mahallesi’nin 6. parkı olacak.

Pendikli çocukların büyük sevinci! Yeni parklar hizmete açıldı

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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