Pendikli esnaf davranışıyla örnek oldu! Müşterisinden fazla aldığı ücreti 6 ay sonra bulup iade etti

Arabası bozulduğu için Pendik, Kaynarca’da özel bir servisten hizmet alan Kadir Günaçtı isimli vatandaş, 3 kardeşin işlettiği “Kaynarca Otomotiv” isimli işletmede pos cihazından ödeme alınırken alacağın ücretin 10 katı ücret alındı. Durumu fark eden işyeri sahibi Şimşek, 6 ay sonra işyerine yeniden gelen Günatçı’ya fazla ödediği parasının üstünü iade ederek helallik istedi.

İlginç olay geçtiğimiz gün Pendik, Kaynarca mahallesinde bulunan Kaynarca Otomotiv isimli işletmeden meydana geldi. Aracını geçtiğimiz Temmuz ayında servise götüren Kadir Günaçtı isimli vatandaş, aracını tamir ettirdikten sonra ödemesini kredi kartıyla gerçekleştirdi. Ancak işyeri sahibi Bilal Şimşek, farkında olmadan Günaçtı’dan alması gereken ücretin 10 katı oranında fazla ödeme aldı. Durumu geç fark eden işletme sahibi Şimşek, Günaçtı’ya ulaşmak istese de ulaşamadı.

6 AY SONRA ÖĞRENDİ

Altı ay sonra aracı yeniden servise götürmek zorunda kalan Kadir Günaçtı, aracını yine aynı servise götürdü. Burada işletme sahibinin kendisini tanımasıyla durumu anlatmasıyla kısa süreli şaşıran Günaçtı, “Halen böyle dürüst işletme sahipleri kaldı mı?” diyerek hasiyetinden dolayı esnaf kardeşlere teşekkür etti.



(Kadir Günaçtı)

“PARAMI GERİ İADE ETMESİNDEN DOLAYI ÇOK DUYGULANDIM”

Olayla ilgili Bölge Gündem Haber’den Yusuf Saray’a açıklama yapan Kadir Günaçtı, fazla ödemenin farkında bile olmadığını belirterek “Olayın üzerinden 6 ay geçmiş. Esnaf kardeşimiz bana durumu anlatmasa haberim bile olmayacaktı. Paramı geri iade etmesinden dolayı çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Bu devirde hep kötü insanları emsal vererek eleştiriyoruz. Aslında böyle insaflı merhametli ve mesleğinde düzgün insanlardan konuşmak gerekiyor. İyileri örnek göstererek insanlara bu tür iyiliklere teşvik etmemiz lazım” dedi.

Günaçtı, zorlu ekonomik şartların olduğu bir dönemde doğruluklarından taviz vermeyerek dürüstçe esnaflık yaptıklarından dolayı işletme sahibi üç kardeşe ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.