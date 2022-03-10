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  3. “Pendikli gençler icat çıkarıyor” isimli bilim ve fikir yarışması için başvurular başladı!

“Pendikli gençler icat çıkarıyor” isimli bilim ve fikir yarışması için başvurular başladı!

PESİAD, Pendik Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pendik Belediyesi işbirliği ile düzenlenen “Ortaokul ve Lise” düzeyinde “Pendikli gençler icat çıkarıyor” isimli yarışma için başvurular başladı.

“Pendikli gençler icat çıkarıyor” isimli bilim ve fikir yarışması için başvurular başladı!

Pendikli öğrencilerin yarışmaya katılımı ile Fen Bilimleri, Teknoloji ve Bilişim alanında danışmanların gözetiminde yeni projeler geliştirmeleri için teşvik edilmesi hedefleniyor.

ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARTILACAK

Bu kapsamda öğrencilerin bilimsel çalışma yeteneklerinin ve çok yönlü düşünebilme becerilerinin gelişmesine katkı sağlanacak. Bunun yanı sıra projede derece olarak ilk üçe girenlere ise para ödülleri takdim edilirken, dereceye giren okullara ise tablet verilecek.

PESİAD'dan yapılan açıklamada ise; "Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin rehberliğinde yarışmaya katılımını bekler, yarışmada başarılar dileriz." denildi.

Pendikli gençler icat çıkarıyor isimli bilim ve fikir yarışması için başvurular başladı! Pendikli gençler icat çıkarıyor isimli bilim ve fikir yarışması için başvurular başladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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