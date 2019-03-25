Pendikli Gençler İcat Üretti
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) ile Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa planlanan, Pendik genelinde ortaokul ve lise düzeyinde “Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor” başlığı altında, bir proje yarışması düzenlendi.
Bu proje yarışmasıyla öğrencilerin; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Bilişim alanında proje danışmanlarının gözetiminde yaratıcı projeler geliştirmelerinin teşvik edilerek, öğrencilerin yaratıcılıklarının, bilimsel çalışma yapma ve çok yönlü düşünebilme becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması hedeflendi.
Projenin ödül töreni, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleşti.
Kaynak: Pendiklitv
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