Pendikli Gençler İcat Üretti

Bu proje yarışmasıyla öğrencilerin; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Bilişim alanında proje danışmanlarının gözetiminde yaratıcı projeler geliştirmelerinin teşvik edilerek, öğrencilerin yaratıcılıklarının, bilimsel çalışma yapma ve çok yönlü düşünebilme becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması hedeflendi.

Projenin ödül töreni, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleşti.

Kaynak: Pendiklitv