Pendikli gençlere Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi!

Pendik Belediyesi Pendikli gençler için sokak basketbolu turnuvası düzenledi. Turnuva sonunda kazanan takımlara madalya verildi.

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Pendikli gençlere Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi!

Pendik Belediyesi tarafında gençlere yönelik yapılan etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak gençlerin bir araya gelerek düzenledikleri sokak basketbolu turnuvasında kıyasıya bir mücadele verildi.

40 TAKIM YARIŞTI

Hafta sonu gerçekleştirilen i 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda kadınlar, genç erkekler ve büyük erkekler kategorilerinde yarışan 200’e yakın sporcu en iyi atışlarını yapmaya çalıştılar. 40 takımın kayıt olduğu etkinlikler Yeni Mahalle Açık Basketbol Sahası’nda, 5+5 toplam 10 dk.lık maçlar olarak yapıldı, alanda heyecanlı dakikalar yaşandı.

HERKESE FORMA HEDİYE EDİLDİ

Gençler basketbol oynarken hem sosyalleşti hem de sporla harekete geçti. Maçlar sonunda dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı. Turnuvaya katılan herkese çift taraflı forma hediye edildi.

Pendikli gençlere Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi!

Pendikli gençlere Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi!Pendikli gençlere Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi!

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