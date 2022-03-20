Pendikli iş insanı Muharrem Kır artık MHP İstanbul il yönetiminde!

İş insanı Muharrem Kır Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Yıllardır Pendik’te ikamet eden ve iş hayatına orada devam eden iş insanı Muharrem Kır’ın MHP İstanbul il yönetimine alınması, Pendikliler ve MHP’li siyasi çevreler tarafından takdir topladı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde, İstanbul gibi bir metropolün il başkanlığında Muharrem Kır gibi bir ismin önemli bir göreve gelmesi Pendik MHP camiasını da heyecanlandırdı.

"SİYASETTE HİZMET ETME ONURUNA NAİL OLDUM"

Konu ile ilgili açıklama yapan iş insanı Muharrem Kır, "Bu memlekete iş insanı olarak hizmet etmenin yanında, aklımızın ve gücümüzün yettiğince siyaseten de hizmet etmek onuruna nail oldum. Yüce Rabbime ne kadar şükretsem azdır" dedi.

Kır yaptığı açıklamanın devamında, “İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak İl Başkanımız Sayın Birol Gür tarafından görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bana bu ulvi görevi layık gören sayın genel başkanım ve il başkanıma sonsuz saygılarımız sunuyorum. Layık olmak için her ne gerekiyorsa yapağım. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” ifadelerinde bulundu.