Pendikli iş insanları dertli: ''Ara eleman bulamıyoruz!''

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği 2021-22 yeni sezon açılışını kahvaltılı basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Kahvaltının ardından konuşan PESİAD Başkanı Kadir Bayram, yeni sezon için eylem planı oluşturduklarını, önemli projelerle hazırlandıklarını ve bunun için yönetim olarak heyecanlı olduklarını söyledi.

"FUAR ORGANİSAZYONLARIMIZ OLACAK"

PESİAD’ı İnşaat, Perakende ve Sanayi şeklinde 3 ana kategoride ayırdıklarını ifade eden Bayram, Bu yıl pandemi yasaklarının geri gelmemesi durumunda yurtdışından katılımın olacağı mini fuarlar yapmak istediklerini kaydetti.

“TÜRKİYE GENELİNDEKİ İHRACATIN YÜZDE 1’İ PENDİK’TEN”

PESİAD Başkanı Kadir Bayram Pendik özelinde çok önemli bilgiler paylaşarak “Pendik’te 95 bin vergi mükellefi bulunuyor. Bu mükelleflerin 500’ü sanayi sektöründe yer alıyor. Türkiye genelindeki yıllık 227 milyar dolar ihracatın 2,5 milyarını biz Pendik’ten karşılıyoruz. Bu ihracatın yüzde 1 karşılamadığımız anlamına geliyor. Ayrıca PESİAD üyelerinin ilçemizde 30 bine yakın istihdamı var.” diye konuştu.

“PENDİK’E KALICI ESER BIRAKMAK İSTİYORUZ”

Pendik’te kalıcı bir eser bırakma noktasında AR-GE çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bayram, “Pendik'te iyi bir eser bırakmak gayemiz devam ediyor. Daha önce Sağlık Ocağı diyorduk ama şu anda çok o konuda ihtiyaç olmadığını fark ettik. Bu konudaki arayışımız halen devam ediyor.” şeklinde konuştu.

ORGANİZE SANAYİ MÜJDESİ

PESİAD’ın kurulduğu günden bugüne hayali olan sanayi sitesi konusunda önemli bir hamle yaptıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Kadir Bayram, “Bakanlıktan görüş aldık. 500-600 dönümlük bir arazi gösterdik. Gerekli kurumlardan onay alabilirsek 2-3 yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz.” dedi.

İŞ İNSANLARIMIZIN TEMEL SIKINTISI: ''ARA ELEMAN''

Üye ziyaretleri sırasında herkesin ortak sorunun ara elaman olduğuna dikkat çeken Bayram, bu konuda da öğrenci yetiştirme anlamında önemli bir proje geliştirdiklerini ve İstanbul Kalkınma Ajansı ve KOSGEB'inde paydaş olacağı bir projede önemli bir görev alacaklarını ifade etti.

Haber: Yusuf Saray