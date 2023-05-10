Pendikli kadınlar baharı boğazda karşıladılar: "Erguvan zamanı boğaz gezisi"nin ilki gerçekleştirildi

Baharın müjdeleyen nisan ve mayıs aylarında İstanbul Boğazında açan evguvanları tekne gezisiyle seyretme fırsatı buldu. Pendik Belediyesinin düzenlediği İstanbul'da Erguvan Zamanı Kadınlara Özel Boğaz Turu'nda canlı fasıl ve ikram eşliğinde boğazın eşsiz manzarasını seyreden kadırlar renkli bir gün geçirmiş oldu aynı zamanda gezi boyunca rehber eşliğinde boğazdaki tarihi yapılar hakkında bilgi verildi kadırları boğaz gezisinde belediye başkanı ahmet cin uğurladı

Mobil uygulamadan kayıtlar devam ediyor

İstanbul'da Erguvan Zamanı Kadınlara Özel Boğaz Turu' önümüzdeki perşembe günü sonaeriyor. Geziye katılmak isteyenler Pendik Belediyesinin mobil uygulaması üzerinden kayıt olabiliyor. Kayıt için Pendik' te ikamet şartı bulunurken gezi her sabah 09.30 da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayıp saat 15.00 te sona eriyor.

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