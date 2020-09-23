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  3. Pendikli minibüsçülerden sağlık kahramanları için saygı duruşu

Pendikli minibüsçülerden sağlık kahramanları için saygı duruşu

Pendikli minibüsçüler, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kendi hayatlarını ortaya koyarak en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu.

Pendikli minibüsçülerden sağlık kahramanları için saygı duruşu

Pendikli minibüsçüler, korona virüs sürecinde en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu. Minibüsçülerin bu anlamlı hareketi, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırının yaşandığı bu günlerde takdir topladı. Korona virüs ile mücadelede en ön safta canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Pendik Minibüsçüler Derneğine bağlı hatlı minibüs şoförleri, Pendik'teki minibüs durağında 2 dakika süre boyunca sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu. Bazı minibüs şoförleri de kornaya basarak saygı duruşuna katıldı.

Pendikli minibüsçülerden sağlık kahramanları için saygı duruşu

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları, hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı. Minibüsçülerin bu anlamlı hareketi, sağlık çalışanlarına saldırı olayının yaşandığı bu günlerde takdir topladı.

Pendikli minibüsçülerden sağlık kahramanları için saygı duruşu

Saygı duruşu hakkında konuşan Pendik Minibüsçüler Derneği Başkanı Erkan Dakoğlu, "Bugünkü saygı duruşumuzu sağlık kahramanları için yapıyoruz. Kendi iş dalımızda, kendi platformumuzda onların arkasında olduğumuzu ufak da olsa göstermek için bugün burada toplandık. Onların haklarını ödeyemeyiz" dedi.

Pendikli minibüsçülerden sağlık kahramanları için saygı duruşu

Berna Akkaya
Editör


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