Pendikli öğrenciler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gezi düzenledi

Pendik Belediyesi 27 Mayıs Darbesinin 62 . Yıl dönümünde açık hava müzesi haline getirilen “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”'na düzenlene gezide çok sayıda lise öğrencisi Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu anarak onların hatıraları ile tanıştı. Gezide gençlere konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “En büyük hedeflerimden biri gençlerimizin bu ilçe ve ülkeye gelecekte faydalı insanlar olmaları. Türkiye’nin tarihini çok iyi bilmeniz lazım ki geleceği o şekilde şekillendirin.Tarihimizde çok önemi olan bir yeri ziyaret ediyorsunuz.” dedi.

Demokrasi Özgürlük Adası'na gitmeden önce öğrencilerle Atatürk Kültür Merkezi’nde buluşarak onları uğurlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin “Pendik genç ve dinamik bir ilçe. Göreve geldiğimizden beri gündemimiz hep “gençlikle ilgili ne yapabiliriz” oldu. Özellikle gençlik çalışmaları, eğitim ve kütüphanelerle alakalı ihtiyaçlarınızı gidermeye çalışıyoruz.39 ilçede Pendik bu konuda ön saflarda.En büyük hedeflerimden biri gençlerimizin bu ilçe ve ülkeye gelecekte faydalı insanlar olmaları. Türkiye’nin tarihini çok iyi bilmeniz lazım ki geleceği o şekilde şekillendirin. Yapacağınız gezide tarihimizde çok önemi olan bir yeri ziyaret ediyorsunuz.” şeklinde konuştu.

"YASLI ADA" LİSE ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI

Demokrasiye yapılan saldırının ve müdahalenin sonuçlarını ve bu süreci gözler önüne seren Demokrasi ve Özgürlükler Adası ve müzeleri, lise öğrencilerini ağırladı. “Yaslı Ada” olarak da adlandırılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki geziye yaklaşık 200 öğrenci katıldı. 27 Mayıs Darbesi ve Adnan Menderes hakkındaki tarihi noktaları adada bulunan müze, canlandırma ve sinevizyon gösterisiyle öğrenen gençler tarihi bir yolculuğa çıktı.

TARİH YENİDEN ÖĞRENİLİYOR

Tarihi anlama ve bilinçlenmeyi artırmak için düzenlenen geziye katılan lise öğrencileri Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yer alan müzelerin öğrenme süreçlerine olan katkısından bahsetti. Öğrenciler adada yer alan sinevizyon gösterisi ve tarihten kesitlerin yer aldığı canlandırmaların olduğu alanlar hakkında “27 Mayıs ve Adnan Menderes hakkında bilgim vardı ancak bu kadar detaylı ve incelikli yoktu. Çok duygulandık. Buraya gelmek bu açıdan çok yararlı oldu. Genel olarak tarihi yazılı ve sözlü dinliyoruz ama görsellerle, videolar ve canlandırmalarla deneyimlemek daha akılda kalıcı ve etkili oldu. Burada tarihi yerinde öğrenirken aklımızda kalıyor.” dedi