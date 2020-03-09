Pendikli öğrencilerden İdlib'e mahalle desteği!

150 bin Pendikli öğrencinin okul harçlıklarından topladıkları 525 bin lira, İlçe Kaymakamlığı, Türk Kızılayı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “İdlib'e Destek İnsanlığa Destek” Yardım Kampanyası kapsamında İdlib'de bir mahallenin oluşumuna destek olacak. Kurulacak mahalle için toplanan yardımlar şimdiden Türk Kızılayı'na ulaştırıldı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, okullarla birlikte tüm ilçe genelinde yürütülen kampanyada toplam 621 bin 370 TL toplandığını ifade ederek “Pendiklilerin rekor sayılabilecek bağışlarıyla İdlib'te bir Pendik Mahallesi inşa edilecek. Toplanan yardımlarla İdlib'e tanesi 2 bin 500 TL'den tam 248 briket ev inşa edebiliyoruz. Bu da aşağı yukarı bir mahalle demek. Bu işin bir diğer güzel yanı ise çocukların harçlıklarını biriktirerek kampanyaya katılmaları oldu.” dedi.

Pendik Kaymakamlığı ve Pendik Belediyesi öncülüğünde ilçede yer alan 22 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle yürütülen yardım kampanyasında kışlık kıyafet, battaniye, gıda kolisi, temizlik malzemesi, çadır ve ısıtıcı gibi yardım malzemesi toplandı.

Toplanan 5 tır yardım malzemesi, Esed rejimi saldırıları nedeniyle İdlib kırsalına göç etmek zorunda kalan ailelere gönderildi.