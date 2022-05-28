Pendikli şampiyon sporcu ve antrenörlere ödül töreni düzenlendi

Pendik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ödül töreninde ilçe genelindeki Amatör Spor Kulübü öğrencilerine Pendik Millet Bahçesi'nde ödül töreni düzenlendi. Törene katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Pendik’te yoğun bir genç nüfusa sahibiz. Bu kardeşlerimizin yeteneklerine göre sağlıklı bir yaşam için sportif faaliyetler yapmasını istiyoruz. Şuanda Pendik’te 13 spor kompleksi var, donanımlı 2 yeni tesisimiz de hizmete açılacak. Sizler için yatırımlarımız devam ediyor.” dedi.

SPORCULARA VE ANTRENÖRLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Pendik Belediyesi, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında düzenlenen Pendik Yıldızları Şampiyon Sporcular ve Antrenörler Ödül Töreni’nde sporculara ödülleri sahiplerine verildi. İlçe genelinde Amatör Spor Kulüpleri'nde çeşitli branşlarda lisanslı sporcu olarak veya ferdi lisanslı sporcu olarak 2021 yılında derece yapan sporcular, antrenörleriyle Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen ödül törenine katıldı. Ulusal ve uluslararası platformlar, Türkiye şampiyonaları, il ve ilçe turnuvalarında başarı göstererek derece elde eden sporculara ödülleri Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından verildi.

SPOR VE SPORCU HER ZAMAN DESTEKLENİYOR

Törende yaptığı konuşmada her daim sporu ve sporcuyu desteklediklerini vurgulayan Başkan Ahmet Cin: “Çok büyük gayretler gösterdiniz, çok çalışıp antrenmanlar yaptınız. Gayretlerinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Pendik’te yoğun bir genç nüfusa sahibiz. Bu kardeşlerimizin yeteneklerine göre sağlıklı bir yaşam için sportif faaliyetler yapmasını istiyoruz. Şuanda Pendik’te 13 spor kompleksi var, donanımlı 2 yeni tesisimiz de hizmete açılacak. Sizler için yatırımlarımız devam ediyor.” şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından sporcularla bir araya gelen Başkan Ahmet Cin sporculara ve antrenörlerine ödüllerini vererek, başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Alanda sporcuların deneyimlemesi için aynı zamanda mobil okçuluk ünitesi yer aldı.