Pendik'li üreten kadınlar bir arada! Başkan Ahmet Cin'in eşi Mehtap Cin ve Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle emekçi kadınlarla bir araya geldi! "Kadın, siyaset üstüdür&quo

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in eşi Mehtap Cin'in ev sahipliğinde, Pendikli güçlü kadınlar bir araya geldi. İlçe Kaymakamı Doktor Hülya Kaya'nın da katıldığı toplantı, sabah kahvaltısı eşliğinde gerçekleşti. Farklı görüş ve sektörlerden birçok kadının toplandığı buluşma, "Kadın, siyaset üstüdür" mesajının somut halini gözler önüne sererken, müjdeli haberlerde beraberinde geldi.

FARKLI SEKTÖR, FARKLI GÖRÜŞ, ORTAK AMAÇ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Pendikli kadınlar ortak amaç doğrultusunda bir araya geldi. Toplantı başlamadan hemen önce, Başkan Ahmet Cin'in eşi Mehtap Cin ve Pendik Kaymakamı Doktor Hülya Kaya, davetlilerle tek tek tanışıp sohbet etti. Toplantıda farklı görüş ve sektörlerden birçok kadın, Mehtap Cin ve Kaymakam Hülya Kaya ile hoş sohbet gerçekleştirdi.

Kahvaltı eşliğinde gerçekleştirilen buluşma Mehtap Cin'in kendisini tanıtmasıyla başladı. Cin'in, konuşmasına devam ederken, "Pendik'in bir kadın kaymakamı var, bu hepimiz adına gurur verici" cümlesi alkışları da beraberinde getirdi. Hemen ardından Pendik Kaymakamı Hülya Kaya sözü alarak kendinden, yapılan icraatlar ve geliştirilen projelerden bahsederek, Başkan Ahmet Cin ve eşi Mehtap Cin'e teşekkürlerini iletti. Kaya, geliştirmekte oldukları projeyle katılımcılara yeni müjdeyi de vermeyi ihmal etmedi.

KADIN GİRİŞİMCİLER

Pendik Kaymakamı Doktor Hülya Kaya, davetlilere "Kadın Girişimciler" başlıklı projesini duyurdu. Bu proje ile birlikte, evde veya işte üretmekten vazgeçmeyen kadınlar, sanatlarını, hobilerini veya ilgili oldukları ancak geliştiremediği projelerini hayata geçirebilecek. Kadın girişimcilerin bulunduğu kooperatife katılmak ise çok kolay.

Kadınlar, Gedik Üniversitesi'nde ücretsiz bir şekilde eğitim programlarını tamamladıktan hemen sonra, sertifika sahibi olacak. Bunun için yapılması gereken tek bir işlem var o da, Halk Eğitim Merkezi'nden projeye kayıt olmak.

GÖNÜLLÜ REFAKATÇİ PROJESİ

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in eşi Mehtap Cin ise, hasta yakınlarına nefes aldıracak bir projeyi hayata geçirmek üzere olduklarından bahsetti. "Gönüllü Refakatçi" projesiyle, hastası olan bireyler; nefes almak istedikleri, önemli işlerini halletmek istedikleri an hastalarını gönüllü refakatçilere emanet edebilecek. Projenin hayata geçirilmesi için hazırlıklara başlanıldığının müjdesini veren Cin, hasta yakınlarına nefes oldu.

"KADIN SİYASET ÜSTÜDÜR"

Mehtap Cin ve Hülya Kaya'nın kendilerini ve projelerini tanıtmasıyla başlayan toplantı, davetlilerin kendilerini tanıtmasıyla birlikte hoş görüntülere yer verdi. Birçok görüş ve sektörden kadınların bir araya geldiği buluşmada "Kadın siyaset üstüdür" mesajları dikkat çekti. Birbirleriyle hasbihal eden kadınlardan, "Daha çok bir arada olmalıyız" isteği de Mehtap Cin'e iletildi.