Pendikli vatandaşlar güne sabah sporuyla başlıyor

Pendik'te sağlıklı bir yaşam için spora teşvik etkinlikleri devam ediyor. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar hem eğleniyor, hem de spor ile formuna kavuşuyor. Hafta içi düzenlenen etkinliklerde uzman eğitmenler gözetiminde sabah sporu yapılıyor.

UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE EGZERSİZLER YAPILIYOR

Pendik Belediyesi spora ve hareket etmeye teşvik eden etkinliklerinden bir diğerini haftanın dört günü gerçekleştiriyor. Parklar ve antrenman sahalarında gerçekleştirilen etkinliklerle sportif egzersizler yapılarak vatandaşlar güne enerjik başlıyor. Pazartesi-Perşembe günleri arasında yapılan sabah sporlarına eğitmenler de katılarak doğru spor yapmanın püf noktalarını gösteriyor. Etkinlikler sabah 8’de başlıyor ve sosyal medya üzerinden yer bilgisine ulaşılabiliyor.

Pazartesi - Çarşamba/08:00

Kaynarcaspor Futbol Antrenman Sahası

Bosnalı Şehit Çocuklar Parkı

Toki Konutları Futbol Antrenman Sahası

Salı-Perşembe /08:00

Pendik Millet Bahçesi

Barış Manço Parkı

100.Yıl Futbol Antrenman Sahası