Pendikli vatandaşlar güne sabah sporuyla başlıyor
Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde büyük küçük, genç yaşlı demeden tüm vatandaşlara spor sevgisi aşılanıyor. Haf içi düzenlenen sabah sporu etkinliklerinde vatandaşlar zinde kalmanın yanında keyifli anlar yaşıyor.
Pendik'te sağlıklı bir yaşam için spora teşvik etkinlikleri devam ediyor. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar hem eğleniyor, hem de spor ile formuna kavuşuyor. Hafta içi düzenlenen etkinliklerde uzman eğitmenler gözetiminde sabah sporu yapılıyor.
UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE EGZERSİZLER YAPILIYOR
Pendik Belediyesi spora ve hareket etmeye teşvik eden etkinliklerinden bir diğerini haftanın dört günü gerçekleştiriyor. Parklar ve antrenman sahalarında gerçekleştirilen etkinliklerle sportif egzersizler yapılarak vatandaşlar güne enerjik başlıyor. Pazartesi-Perşembe günleri arasında yapılan sabah sporlarına eğitmenler de katılarak doğru spor yapmanın püf noktalarını gösteriyor. Etkinlikler sabah 8’de başlıyor ve sosyal medya üzerinden yer bilgisine ulaşılabiliyor.
Pazartesi - Çarşamba/08:00
Kaynarcaspor Futbol Antrenman Sahası
Bosnalı Şehit Çocuklar Parkı
Toki Konutları Futbol Antrenman Sahası
Salı-Perşembe /08:00
Pendik Millet Bahçesi
Barış Manço Parkı
100.Yıl Futbol Antrenman Sahası