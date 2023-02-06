Pendikli vatandaşlar Kızılay kan merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu!

Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde sarsılan 10 şehirde çok sayıda can kaybı ve yararlıların olduğu bildirildi. Deprem sonrası ülke genelinde kan bağışı çağrısında bulunan Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık2ın açıklamalarının ardından; İstanbul, Trabzon, Sakarya, Kocaeli, Rize, Giresun gibi birçok şehir anında kan alma birimlerine başvuru yaparak kan bağışında bulundular. Pendikli vatandaşlarda Kınık'ın çağrısına duyarsız kalmayarak kan alma birimlerinin yolunu tuttu.

"KAN BAĞIŞI YAPIN"

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık; "Kan bağışı yapın" açıklamasından sonra Pendikli vatandaşlarda çağrıya kulak verdi. Türk Kızılay'ı Pendik Kan Alma merkezinde vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden uzun kuyruklar oluşturarak kan verme sırasına girdi.

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"DEPOLARIMIZI BOŞALTIYORUZ"

Kerem Kınık; "Şu an Türkiye’nin 9 afet bölge müdahale merkezinden çadırlarımızı ve tırlarımızı 7 vilayetimize sevk ediyoruz. Şu an AFAD koordinasyonunda depolarımızdaki bütün kapasitelerimizi boşaltıyoruz. Dolayısıyla Kızılay lojistik ekiplerimiz ve afet ekiplerimiz sahaya bütün kapasitelerimizi seferber ediyorlar." ifadelerini kullandı.