Pendikspor 0-2 Yılport Samsunspor

Spor Toto 1. Lig 11. hafta müsabakasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Pendikspor, rakibine 2-0 yenildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Pendikspor 0-2 Yılport Samsunspor

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda, parçalı bulutlu bir havada oynanan müsabaka öncesi iki takım oyuncuları "Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun." yazılı pankartla sahaya çıktılar.

Müsabakanın başlama vuruşunu konuk ekip Yılport Samsunspor yaptı. Pendikspor'un etkili başladığı maçın ilk bölümünde, sağ bek oynayan Samet Asatekin'e sert müdahale yapıldı. 7. dakikada Samsunsporlu Ali Ülgen, yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Pozisyonun ardından Samet Asatekin sakatlanarak yerini Thiam'a bıraktı.

Pendikspor 0-2 Yılport Samsunspor

Zorunlu oyuncu değişikliğinin ardından Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, oyuncularını ileri çıkmaları yönünde uyardı.

Uzun paslarla etkili olmaya çalışan Samsunspor'a karşı, ev sahibi Pendikspor, kısa paslarla oyun kurarak etkili olmaya çalıştı.

30. dakikada ileri çıkarken top kaptıran Pendikspor, savunmaya geçti. Gelişen pozisyonda rakibini yerde bırakan Pendiksporlu Hasan Kılıç sarı kart gördü. Serbest vuruşu kullanan Samsunsporlu Ali Ülgen, 33. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti 0-1.

Golün ardından kapanan Samsunspor defansif bir oyun anlayışıyla ilk yarının sonunu getirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına Samsunspor'un tek gollü üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlayan Pendikspor'da, Ahmet Yazar'ın yerine Thuram oyuna dahil oldu.

Pendikspor 0-2 Yılport Samsunspor

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün çift forvet tercihinin ardından ileride daha fazla pozisyon bulan Pendikspor, bu pozisyonların birini de 54. dakikada yakaladı. Regattin'in ceza sahasından yaptığı vuruşu Samsunspor Kalecisi Szumski son anda köşeden çıkardı.

61. dakikada etkili bir ara pasla topla buluşan Samsunspor futbolcusu Laura, topu Pendikspor ağlarıyla buluşturdu 0-2.

65. dakikada Samsunspor ağlarıyla buluşan top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Müsabakanın 66. dakikasında Pendikspor iki oyuncu değişikliği yaptı.
Görkem Bitin'in yerine Nikolic, Hasan Hatipoğlu'nun yerine Erhan Kara oyuna dahil oldu.

70. dakikada ise Yılport Samsunspor oyuncu değişikliği yaptı. Ahmet Sağat yerini Ali Kaan Güneren'e bıraktı.

Bu dakikadan sonra daha çok ara pasla ileri çıkmaya çalışan Samsunspor, hızlı kontra ataklar ile golü aradı.

74. dakikada Samsunspor'da Osman Çelik yerini Muhammed Ali Özbaskıcı'ya bıraktı.

76. dakikada ikili münakaşının ardından Samsunspor'da Zeki Yavru, Pendikspor'da Mesut Özdemir sarı kart gördü.

Maçın son on dakikalık kısmında Pendikspor ataklarını artırdı.

80. dakikada Samsunsporlu Emre Gültekin yaptığı faulün ardından sarı kartı gören isim oldu.

81. dakikada Pendiksporlu Hasan Kılıç'ın yerine Kappel oyuna girdi.

Son dakikalarda oyunu soğutmaya yönelik hamlelerde bulunan konuk ekip, Pendiksporlu taraftarların tepkisini çekti.

85. dakikada Samsunspor, Ali Ülgen'in yerine Berk Taşkın'ı, Celil Yüksel'in yerine Cihan Kahraman'ı, Laura'nın yerine Harris'i oyuna aldı.

Son dakikalarda da aradığı pozisyonları bulamayan Pendikspor, maçta golle tanışamadı.

Müsabaka Samsunspor'un iki gollü üstünlüğüyle sona erdi.

Pendikspor 0-2 Yılport Samsunspor

OSMAN ÖZKÖYLÜ: BU OYUN VE BU SKOR ÜSTÜNDE DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN ŞEYLERİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü şunları söyledi:

"Öncelikle Samsunspor'u kutluyorum. Son maçlarda kazandığımız galibiyetlerin oluşturduğu rahatlık üzerimizdeydi. İlk yarıya göre ikinci yarı daha etkili bir oyun ortaya koyduk. Ama maalesef ikinci golü de kalemizde gördük. Böyle maçlar da maalesef olacak. Lig devam ediyor. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Biz kendi adımıza bu maçtan almamız gereken dersi alacağız. Bu oyun ve bu skor üstünde düşünmemiz gereken şeylerin olduğunu gösteriyor. Samsunspor'u tebrik ediyorum."

Pendikspor bu sonucun ardından 18 puanda kalırken, konuk ekip Yılport Samsunspor puanını 17 yaptı.

Pendikspor ligin 12. haftasında Adanaspor'a konuk olacak.

Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Baran Eraslan, Mehmet Ali Akkor

Pendikspor: Burak Öğür, Samet Asatekin (Dk. 10 Thiam), Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Dk. 66 Erhan Kara), Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç (Dk. 81 Kappel), Mesut Özdemir, Görkem Bitin (Dk. 67 Nikolic), Ahmet Yazar (Dk. 46 Thuram), Regattin

Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Ali Ülgen (Dk. 85 Berk Taşkın), Soner Gönül, Osman Çelik (Dk. 74 Muhammet Ali Özbaskıcı), Celil Yüksel (Dk. 85 Cihan Kahraman), Yusuf Emre Gültekin, Laura (Dk. 85 Harris), Ahmet Sağat (Dk. 70 Ali Kaan Güneren)

Goller: Dk. 33 Ali Ülgen, Dk. 61 Laura (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ali Ülgen, Dk. 76 Zeki Yavru, Dk. 80 Yusuf Emre Gültekin (Yılport Samsunspor), Dk. 30 Hasan Hatipoğlu, Dk. 76 Mesut Özdemir (Pendikspor)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Karagümrük 0 - 2 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Fatih Karagümrük 0 - 2 Galatasaray | MAÇ SONUCU
İtalya'da büyük şok! Ünlü futbolcu bıçaklı saldırıya uğradı!
İtalya'da büyük şok! Ünlü futbolcu bıçaklı saldırıya uğradı!
Son dakika | KAP açıklaması geldi! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu
Son dakika | KAP açıklaması geldi! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son Haberler
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! İddiaları sözlerle umut verdi
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! İddiaları sözlerle umut verdi
29 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
29 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Pendikspor 0-2 Yılport Samsunspor
Pendikspor 0-2 Yılport Samsunspor
61/1-o Trafik Cezası Nedir? 61/1-o Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
61/1-o Trafik Cezası Nedir? 61/1-o Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Beşiktaş'ta beklenen son gerçekleşti! Valérien Ismaël gitti, yeni teknik direktör belli oldu
Beşiktaş'ta beklenen son gerçekleşti! Valérien Ismaël gitti, yeni teknik direktör belli oldu
Son dakika | Süper Lig'de 12.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! Dikkat çeken Ali Palabıyık detayı
Son dakika | Süper Lig'de 12.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! Dikkat çeken Ali Palabıyık detayı
Çok Okunanlar
MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...
MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir"
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir"
ORC Araştırma sordu! En başarılı 5 il belediye başkanı belli oldu! İlk sırada bakın kim var...
ORC Araştırma sordu! En başarılı 5 il belediye başkanı belli oldu! İlk sırada bakın kim var...
Yıllar sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli ve Akşener bir araya geldi
Yıllar sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli ve Akşener bir araya geldi
Sosyal medyada atıştılar! Serdar Saatçı ve A Spor muhabiri Sercan Dikme birbirine arasında polemik!
Sosyal medyada atıştılar! Serdar Saatçı ve A Spor muhabiri Sercan Dikme birbirine arasında polemik!
Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'a paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi.
Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'a paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi.
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!