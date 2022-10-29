Pendikspor 0-2 Yılport Samsunspor

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda, parçalı bulutlu bir havada oynanan müsabaka öncesi iki takım oyuncuları "Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun." yazılı pankartla sahaya çıktılar.

Müsabakanın başlama vuruşunu konuk ekip Yılport Samsunspor yaptı. Pendikspor'un etkili başladığı maçın ilk bölümünde, sağ bek oynayan Samet Asatekin'e sert müdahale yapıldı. 7. dakikada Samsunsporlu Ali Ülgen, yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Pozisyonun ardından Samet Asatekin sakatlanarak yerini Thiam'a bıraktı.

Zorunlu oyuncu değişikliğinin ardından Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, oyuncularını ileri çıkmaları yönünde uyardı.

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Uzun paslarla etkili olmaya çalışan Samsunspor'a karşı, ev sahibi Pendikspor, kısa paslarla oyun kurarak etkili olmaya çalıştı.

30. dakikada ileri çıkarken top kaptıran Pendikspor, savunmaya geçti. Gelişen pozisyonda rakibini yerde bırakan Pendiksporlu Hasan Kılıç sarı kart gördü. Serbest vuruşu kullanan Samsunsporlu Ali Ülgen, 33. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti 0-1.

Golün ardından kapanan Samsunspor defansif bir oyun anlayışıyla ilk yarının sonunu getirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına Samsunspor'un tek gollü üstünlüğüyle girildi.

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İkinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlayan Pendikspor'da, Ahmet Yazar'ın yerine Thuram oyuna dahil oldu.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün çift forvet tercihinin ardından ileride daha fazla pozisyon bulan Pendikspor, bu pozisyonların birini de 54. dakikada yakaladı. Regattin'in ceza sahasından yaptığı vuruşu Samsunspor Kalecisi Szumski son anda köşeden çıkardı.

61. dakikada etkili bir ara pasla topla buluşan Samsunspor futbolcusu Laura, topu Pendikspor ağlarıyla buluşturdu 0-2.

65. dakikada Samsunspor ağlarıyla buluşan top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Müsabakanın 66. dakikasında Pendikspor iki oyuncu değişikliği yaptı.

Görkem Bitin'in yerine Nikolic, Hasan Hatipoğlu'nun yerine Erhan Kara oyuna dahil oldu.

70. dakikada ise Yılport Samsunspor oyuncu değişikliği yaptı. Ahmet Sağat yerini Ali Kaan Güneren'e bıraktı.

Bu dakikadan sonra daha çok ara pasla ileri çıkmaya çalışan Samsunspor, hızlı kontra ataklar ile golü aradı.

74. dakikada Samsunspor'da Osman Çelik yerini Muhammed Ali Özbaskıcı'ya bıraktı.

76. dakikada ikili münakaşının ardından Samsunspor'da Zeki Yavru, Pendikspor'da Mesut Özdemir sarı kart gördü.

Maçın son on dakikalık kısmında Pendikspor ataklarını artırdı.

80. dakikada Samsunsporlu Emre Gültekin yaptığı faulün ardından sarı kartı gören isim oldu.

81. dakikada Pendiksporlu Hasan Kılıç'ın yerine Kappel oyuna girdi.

Son dakikalarda oyunu soğutmaya yönelik hamlelerde bulunan konuk ekip, Pendiksporlu taraftarların tepkisini çekti.

85. dakikada Samsunspor, Ali Ülgen'in yerine Berk Taşkın'ı, Celil Yüksel'in yerine Cihan Kahraman'ı, Laura'nın yerine Harris'i oyuna aldı.

Son dakikalarda da aradığı pozisyonları bulamayan Pendikspor, maçta golle tanışamadı.

Müsabaka Samsunspor'un iki gollü üstünlüğüyle sona erdi.

OSMAN ÖZKÖYLÜ: BU OYUN VE BU SKOR ÜSTÜNDE DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN ŞEYLERİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü şunları söyledi:

"Öncelikle Samsunspor'u kutluyorum. Son maçlarda kazandığımız galibiyetlerin oluşturduğu rahatlık üzerimizdeydi. İlk yarıya göre ikinci yarı daha etkili bir oyun ortaya koyduk. Ama maalesef ikinci golü de kalemizde gördük. Böyle maçlar da maalesef olacak. Lig devam ediyor. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Biz kendi adımıza bu maçtan almamız gereken dersi alacağız. Bu oyun ve bu skor üstünde düşünmemiz gereken şeylerin olduğunu gösteriyor. Samsunspor'u tebrik ediyorum."

Pendikspor bu sonucun ardından 18 puanda kalırken, konuk ekip Yılport Samsunspor puanını 17 yaptı.

Pendikspor ligin 12. haftasında Adanaspor'a konuk olacak.

Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Baran Eraslan, Mehmet Ali Akkor

Pendikspor: Burak Öğür, Samet Asatekin (Dk. 10 Thiam), Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Dk. 66 Erhan Kara), Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç (Dk. 81 Kappel), Mesut Özdemir, Görkem Bitin (Dk. 67 Nikolic), Ahmet Yazar (Dk. 46 Thuram), Regattin

Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Ali Ülgen (Dk. 85 Berk Taşkın), Soner Gönül, Osman Çelik (Dk. 74 Muhammet Ali Özbaskıcı), Celil Yüksel (Dk. 85 Cihan Kahraman), Yusuf Emre Gültekin, Laura (Dk. 85 Harris), Ahmet Sağat (Dk. 70 Ali Kaan Güneren)

Goller: Dk. 33 Ali Ülgen, Dk. 61 Laura (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ali Ülgen, Dk. 76 Zeki Yavru, Dk. 80 Yusuf Emre Gültekin (Yılport Samsunspor), Dk. 30 Hasan Hatipoğlu, Dk. 76 Mesut Özdemir (Pendikspor)