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Pendikspor - 1922 Konyaspor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta maçları başlıyor. Çarşamba günü oynanacak maçlar arasında Pendikspor - 1922 Konyaspor maçı bulunuyor. Karşılaşmayı canlı izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Pendikspor - 1922 Konyaspor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Pendikspor - 1922 Konyaspor, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon yeni teknik patronu Hüseyin Kalpar ile ilk maçına çıkacak olan Pendikspor, 6 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. 1922 Konyaspor ise ligde çıktığı 5 maçta topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor. Peki, Pendikspor - 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

PENDİKSPOR - 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de  Pendik İlçe Stadı'nda karşılaşacak olan Pendikspor - 1922 Konyaspor, galibiyet için mücadele verecek. Zorlu karşılaşmada hakem, Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Ayberk Demirbaş'ın yardımcılıklarını ise Tolga Özcan ve Denizcan Şahin üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Pendikspor - Kırklarelispor maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

Misli.com canlı izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçlarıMisli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçları

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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