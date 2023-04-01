Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı

19 maçlık yenilmezlik serisiyle maça çıkan Yılport Samsunspor, müsabakadan galip ayrılarak bu sayıyı 20'ye yükseltti.

Pendikspor yeşil sahaya siyah formasıyla çıktı. Karşılaşmayı 100'e yakın Pendikspor taraftarı da deplasman tribününden takip etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakanın başlama vuruşunu ev sahibi Samsunspor yaptı.

2. dakikada ev sahibi Yılport Samsunspor Douglas Saouza ile öne geçti 1-0.

5. dakikada son adam olarak gole giden Pendiksporlu Thuram'ı yerde bırakan Samsunsporlu Alim Öztürk, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

28. dakikada Pendikspor maçtaki ilk oyuncu değişikliğini yaparak Murat Akça'nın yerine Ahmed Ildız'ı oyuna aldı.

31. dakikada defansta az kişiyle yakalanan Pendikspor, kontra atak sonucu kalesinde ikinci golü gördü. Samsunsporlu Douglas Tanque takımımın ve kendisinin maçtaki ikinci golünü attı 2-0.

44. dakikada Pendiksporlu Gökcan Kaya faul sonucu Samsunspor ceza sahasında yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Suat Arslanboğa penaltıya hükmetti.

45. dakikada Pendikspor'un penaltı vuruşunu kullanan Adrien Regattin topu ağlarla buluşturdu 2-1.

Golün ardından Samsunsporlu taraftarlar, misafir takım delegasyon tribününde bulunan Pendiksporlu isimlere yönelik sözlü sataşmada bulundular.

Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca müsabakanın ilk yarısı 2-1'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip Pendikspor oldu.

46. dakika Yılport Samsunspor'da Ali Ülgen yerini Yusuf Abdioğlu'na bıraktı.

55. dakikada Pendikspor beraberlik golünü Gökcan Kaya'nın asisti, Kappel'in vuruşuyla buldu.

58. dakikada Pendiksporlu Tarık Tekdal sarı kart gördü.

63. dakikada Samsunspor'da Fofana yerini Laura'ya, Douglas Tanque Tomane'ye bıraktı.

64. dakikada Samsunspor futbolcusu Zeki Yavru sarı kart gördü.

66. dakikada Samsunsporlu Cihan Kahraman yerini Ali Kaan Güneren'e bıraktı.

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67'de Pendikspor iki oyuncu değişikliği yaptı. Tarık Tekdal'ın yerine Berkay Sülüngöz, Mesut Özdemir'in yerine Hasan Kılıç oyuna dahil oldu.

80. dakikada Yılport Samsunspor bir oyuncu değişikliği daha yaptı. Osman Çelik'in yerine Celil Yüksel oyuna dahil oldu.

80. dakikada Pendikspor da iki oyuncu değişikliği yaptı. Thuram yerini Oltan Karakullukçu'ya, Aias Aosman yerini Ali Han Tunçer'e bıraktı.

83. dakikada Samsunspor futbolcusu Zeki Yavru serbest vuruştan bulduğu golle takımını yeniden öne geçirdi 3-2.

90. dakikada Yılport Samsunspor maçtaki dördüncü golünü Yusuf Abdioğlu'yla buldu 4-2.

90+4'te Samsunspor futbolcusu Celil Yüksel sarı kart gördü.

Maçta başka gol olmayınca müsabaka 4-2 ile Samsunspor'un lehine sonuçlandı.

Maç Sonucu:

Yılport Samsunspor 4-2 Pendikspor

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Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü şunları söyledi:

"Kötü başladığımız, kırmızı karttan sonra lehimize dönmesini beklediğimiz bir maç oldu. 2-0'dan sonra 2-2'ye getirdiğimiz maçı maalesef kazanamadık. Neticede 10 kişi kalmış rakibe karşı cevirebileceğimiz bir maçı kaybettik. Bu durum kendi oyunumuz adına sorgulamamız gereken konular olduğunu gösterdi.

Tabii rakibin ilerideki önemli oyuncuları, duran topları etkili kullanmaları, bizim yaptığımız basit hatalar Samsunspor'un lehine sonuçlandı. Samsun ekibi bundan sonra şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj kazanmış oldu. Kendilerine hayırlı olsun diyorum.

Biz de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. En azından Play-off iddiamızı, ilk iki iddiamızı sürdürmek istiyoruz.

Bu maç bizim için önemli bir ders olmalı. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız. Mücadelemizi sürdüreceğiz.

Samsunspor'u tebrik ediyorum."