Pendikspor 3 - 0 Bodrumspor | Pendikspor, ilk yarıda fişi çekti

Spor Toto 1. Lig'in 13.haftasında Bodrumspor'u konuk eden Pendikspor, mücadeleyi 3-0 kazandı. Ev sahibe takıma galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Regattin, Kappel ve Thuram kaydetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Pendikspor 3 - 0 Bodrumspor | Pendikspor, ilk yarıda fişi çekti

13. dakikada Hasan Kılıç’ın savunma arkasına attığı topu alan Regattin, rakibini çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Türkan’a da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

19. dakikada Regattin’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Leandro Kappel’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali’nin solundan ağlara gitti. 2-0

Pendikspor 3 - 0 Bodrumspor | Pendikspor, ilk yarıda fişi çekti

28. dakikada Bodrumspor atağında sağ taraftan Üzeyir’in yaptığı ortada yakın mesafeden Süleyman Özdamar’ın vuruşunda top kaleci Burak’ta kaldı.

30. dakikada Hasan Kılıç’ın pasında topla buluşan Rogerio, yakın direğe yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

34. dakikada Regattin’in savunma arkasına çıkardığı pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Kappel’e savunmanın yaptığı müdahaleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı olarak değerlendirdi.

Pendikspor 3 - 0 Bodrumspor | Pendikspor, ilk yarıda fişi çekti

37. dakikada penaltıda topun başına geçen Regattin’in vuruşunda kaleci Ali Türkan, sağına gelen topu kornere çeldi.

90. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ahmet Yazar'ın sert şutunda kaleci Ali, soluna gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Pendikspor bu galibiyetle puanını 21'e yükselterek rakibi Bodrumspor'un önüne geçerek maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi.

Pendikspor 3 - 0 Bodrumspor | Pendikspor, ilk yarıda fişi çekti

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Muhammet Yumak, Cemal Alpay

Pendikspor: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir (Dk. 59 Enes Keskin), Regattin (Dk. 87 Thiam), Kappel (Dk. 87 Ahmet Yazar), Thuram (Dk. 82 Görkem Bitin)

Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar (Dk. 31 Ali Aytemur), Onur Akbay, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 46 Musah), Süleyman Güneş (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Recep Aydın, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 69 Mert Çayir), Jahovic (Dk. 46 Celal Dumanlı)

Goller: Dk. 13 Regattin, Dk. 19 Kappel, Dk. 30 Thuram (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Samet Yalçın, Dk. 56 Musah, Dk. 85 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 19 Kappel, Dk. 34 Tarık Tekdal, Dk. 77 Ferhat Öztorun, Dk. 81 Burak Öğür (Pendikspor)

Pendikspor 3 - 0 Bodrumspor | Pendikspor, ilk yarıda fişi çekti Pendikspor 3 - 0 Bodrumspor | Pendikspor, ilk yarıda fişi çekti

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