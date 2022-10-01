Pendikspor 3 - 0 Göztepe | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 7. hafta maçında Pendikspor evinde ağırladığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Pendikspor 3 - 0 Göztepe | MAÇ SONUCU

9. dakikada Pendikspor atağında sağ taraftan Ali Han’ın içeriye çıkarttığı topa Ahmet Yazar’dan önce Göztepe savunması müdahalede bulundu. Önünde kalan topa sol ayağıyla vuruş yapan Regattin’in şutu üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Göztepe atağında ceza yayının önünde topla buluşan Yasin Öztekin’in vuruşunda kaleci Burak’tan dönen topu Pendikspor savunması kornere gönderdi.

Pendikspor 3 - 0 Göztepe | MAÇ SONUCU

31. dakikada ceza sahasının sol ön tarafından kazanılan serbest vuruşu Pendikspor takımı paslaşarak kullandı. Regattin’in dokunduğu topa düzgün ve aşırtma bir vuruş yapan Erdem Özgenç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

66. dakikada ceza sahasının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Özgenç, sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

90. dakikada rakibinden sıyrılarak kaleci Ekrem ile karşı karşıya kalan Regattin’in vuruşunda meşin yuvarlak Ekrem’de kaldı.

Pendikspor 3 - 0 Göztepe | MAÇ SONUCU

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Pakkan, Cem Özbay, Mehmet Şengül

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Dk.69 Thiam), Ferhat Öztorun (Dk. 73 Erhan Kara), Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Ahmet Yazar (Dk. 69 Gökcan Kaya), Regattin, Ali Han Tunçer (Dk. 79 Muhammed Akarslan), Görkem Bitin (Dk. 68 Oltan Karakullukçu)

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emre Gedik (Dk. 46 Tarık Çamdal), Dino Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Tuğbey Akgün, Mesut Kesik (Dk. 46 Mamah), Yalçın Kayan (Dk. 69 Hüsamettin Yener), David Tijanic, Yasin Öztekin (Dk. 61 Atanga), Marko Kvasina (Dk. 77 Uğur Yıldız)

Goller: Dk. 9 Regattin, Dk. 31- 65 Erdem Özgenç (Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Tuğbey Akgün (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Yasin Öztekin, Dk. 30 Dino Arslanagic, Dk. 70 Hüsamettin Yener (Göztepe)

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