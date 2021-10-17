Pendikspor 4 - 1 Akhisarspor | Maç sonucu

TFF 2. Lig’in 8. Haftasında Pendikspor Akhisarspor’u konuk etti. 15 Puanla lig lideri olan Pendikspor ile 7 puanla 12. Sırada bulunan Akhisarspor’un karşılaşması bugün saat 14’te başladı. Karşılaşmayı hakem Hasan Kaçar yönetirken onun yardımcılıklarını Serdar İla ile Cankut Gönenç üstlendi. Pendikspor evinde Akhisarsporu 4-1 yendi.

Pendikspor: Haydar Yılmaz, Abdurrahman Emir Alagöz, Görkem Bitin, Onur Eriş, Kerem Kaya, Serdar Cansu, Zahit Fındık, Erman Bulucu, Serdar Deliktaş, Mesut Özdemir, Tarık Tekdal

Akhisarspor: Emircan Seçgin, Göksu Mutlu, Yavuz Serkan Özbakan, Mert Özyıldırım, Bertuğ Bayar, Yusuf Cihat Çelik, Bora Yılmaz, Semih Görer, Yusuf Acer, Kemal Cingirt, Recep Kutun