Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 2.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Pendikspor ile Altay arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Pendikspor - Altay maçı canlı izle | Pendikspor - Altay maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

PENDİKSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 2.haftasındaki Pendikspor - Altay maçı 21 Ağustos 2022 Pazar günü Pendik Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan mücadeleyi hakem Tarık Güldal yönetiyor. Güldal'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Cem Özbay yapıyor.

PENDİKSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE

PENDİKSPOR - ALTAY MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Pendikspor - Altay maçı, TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

PENDİKSPOR - ALTAY MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ