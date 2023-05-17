Pendikspor Bandırmaspor engelini aşarak süper Lig umutlarını sürdürdü

Ligin ikinci sırası için büyük öneme sahip olan müsabakada Pendikspor 3 puanı kazanan taraf oldu. Öte yandan Göztepe - Çaykur Rizespor müsabakasını da takip eden kırmızı beyazlılar, Pendik Stadyumu'ndaki maçın ardından İzmir'deki mücadelenin bitiş düdüğünü beklediler. İzmir'de Göztepe ile 3-3 berabere kalan Çaykur Rizespor ligin son haftasında mağlup olursa ve Pendikspor ligin son haftasında Manisa'dan 3 puan alırsa, kırmızı beyazlı Pendikspor ligi ikinci sırada bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükselmeye hak kazanacak.

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PENDİKSPOR EVİNDE GALİP GELEREK SÜPER LİK UMULARINI SÜRDÜRDÜ

Müsabakaya ev sahibi Pendikspor başladı.

Maçın ilk 15 dakikalık kısmında temkinli bir oyun anlayışıyla mücadele eden ev sahibi Pendikspor, rakip Bandırmaspor'un ataklarını savuşturmayı başardı.

24. dakikada Pendiksporlu Murat Akça sarı kart gördü.

28. dakikada etkili olan Beyçimento Bandırmaspor, Saponjic ile golü buldu 0-1.

Pendikspor bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştırdı.

43. dakikada Pendiksporlu Erhan Kara sarı kart gördü.

Müsabakanın ilk yarısı Bandırmaspor'un tek gollü üstünlüğüyle sona erdi.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ikinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladı. Mesut Özdemir yerini Aias Aosman'a, Erhan Kara yerini Ferhat Öztorun'a bıraktı.

47. dakikada Bandırmasporlu Berkan Keskin sarı kart gördü.

48. dakikada Pendikspor, Aias Aosman'ın kullandığı serbest vuruşla maçtaki beraberlik golünü buldu 1-1.

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Golün ardından daha fazla ileriye çıkan kırmızı beyazlılar aradıkları ikinci golü de buldular.

51. dakikada Regattin'in açtığı ortayı tamamlayan Thuram, Pendikspor'un maçtaki ikinci golünü attı 2-1.

57. dakikada Bandırmasporlu Saponjic sarı kart gördü.

66. dakikada Pendiksporlu Tarık Tekdal sarı kartı gören futbolcu oldu.

68'de Bandırmaspor'da Saponjic yerini Terzic'e bıraktı.

76'da Bandırmasporlu Arda Şengül yerini Emre Kaplan'a bıraktı.

81. dakikada Pendiksporlu Tarık Tekdal sakatlanarak zorunlu bir oyuncu değişikliği ile yerini Hasan Hatipoğlu'na bıraktı.

89'da Pendikspor'da Ahmed Ildız'ın yerine Ali Han Tunçer oyuna girdi.

90+2'de Beyçimento Bandırmaspor iki oyuncu değişikliği yaptı. G. Koutroumpis yerini Engincan Duman'a, R. Mulumba yerini Aksel Aktaş'a bıraktı.

Maçta başka gol olmayınca Pendikspor maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.



Maç Sonucu:

Pendikspor 2-1 Beyçimento Bandırmaspor

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü şunları söyledi:

"Almış olduğumuz bu çok önemli galibiyetle üçüncülüğü garantiledik. Halihazırda ligi ikinci bitirme şansımız ve doğrudan Süper Lig'e yükselme şansımız devam ediyor. Geçen hafta kaybettiğimiz maçın sıkıntısını bu hafta daha fazla hissettik. Geriye düştüğümüz Bandırma müsabakasını kazanmak bizi mutlu etti. Maçın ilk yarısı gerçek kimliğimizi ortaya koyamasak da, ikinci yarı üçüncü golü de atabilirdik. İki takımın da hedefi olan bir maçtı. Şimdi baktığımız zaman sonuçlara, Rize önümüzdeki hafta kaybetmeli, biz kazanmalıyız. Böylece doğrudan ikinci sıradan Süper Lig'e çıkabiliriz. Artık son maça kaldı her şey. Günün güzel haberi, bugün ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantiledik. Rakiplerimizin puan kayıpları bizim işimize yaradı. İnşallah artık Manisa maçını kazanıp, Rize'nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İnşallah Süper Lig hedefimize ulaşabiliriz."

Pendikspor, ligin son haftası olan 38. haftada Manisa Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Müsabaka 21 Mayıs 2023 Pazar günü oynanacak.

Pendikspor ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyerek play-off finali oynama hakkını elde etti. Pendikspor, ligi ikinci bitirip direkt olarak Süper Lig'e yükselmek için Manisa'dan galip gelmeli ve aynı gün oynanacak olan Çaykur Rizespor - Altınordu müsabakasında Rize'nin mağlup olmasını beklemeli.