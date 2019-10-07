Pendikspor, Başkent Akademi’yi yendi

2. lig beyaz grupta mücadele eden Pendikspor, Ankara temsilcisi Başkent Akademi sporu kendi saha ve seyircisi önünde 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Pendikspor, ligte puanını 10’a çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Maçı şeref tribününde Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin’de takip etti.

MAÇIN KÜNYESİ

PENDİKSPOR: MEHMET CİNPİR, SÜHEYL ÇETİN, ERDİNÇ ÇEPOĞLU, SALİM FARSAK, AHMET YAZAR,SALİM İYİK,ÖMER CAN SOKULLU, OKTAY BALCI,OZAN PAPAKER,MAHMUT CANER ALİOĞLU, MEHMET ZAHİT ÇINAR

GOLLER: MARLON BÜLENT ÜÇÜNCÜ,59.dk (F), YAKUP RAMAZAN ZORLU,88.dk (F)

BAŞKENT AKADEMİ; TAHA AYAN, ABDULLAH ÇELİK, SÜLEYMAN ÖZDAMAR, EYÜP POYRAZ, BİLAL AZİZ ÖZER, KEREM ŞERAS, YAVUZ KOÇ, AHMET SUN, TOLGAHAN ERBAY, YUSUF ATASOY, SUAT KAYA

GOLLER: AHMET SUN,41.dk (F)