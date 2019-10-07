Pendikspor, Başkent Akademi’yi yendi
TFF 2. ligin 6. haftasın Ankara temsilcisi Başkent Akademi’yi evinde ağırlayan Pendikspor 2-1’lık gibi bir üstülükle 3 puanın sahibi oldu. Maçta Pendikspor adına golleri 59. dakikada Marlon Bülent Üçüncü, 88. dakikada Yakup Ramazan Zorlu’dan geldi.
2. lig beyaz grupta mücadele eden Pendikspor, Ankara temsilcisi Başkent Akademi sporu kendi saha ve seyircisi önünde 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Pendikspor, ligte puanını 10’a çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.
Maçı şeref tribününde Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin’de takip etti.
MAÇIN KÜNYESİ
PENDİKSPOR: MEHMET CİNPİR, SÜHEYL ÇETİN, ERDİNÇ ÇEPOĞLU, SALİM FARSAK, AHMET YAZAR,SALİM İYİK,ÖMER CAN SOKULLU, OKTAY BALCI,OZAN PAPAKER,MAHMUT CANER ALİOĞLU, MEHMET ZAHİT ÇINAR
GOLLER: MARLON BÜLENT ÜÇÜNCÜ,59.dk (F), YAKUP RAMAZAN ZORLU,88.dk (F)
BAŞKENT AKADEMİ; TAHA AYAN, ABDULLAH ÇELİK, SÜLEYMAN ÖZDAMAR, EYÜP POYRAZ, BİLAL AZİZ ÖZER, KEREM ŞERAS, YAVUZ KOÇ, AHMET SUN, TOLGAHAN ERBAY, YUSUF ATASOY, SUAT KAYA
GOLLER: AHMET SUN,41.dk (F)
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