Pendikspor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Pendikspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Pendikspor ve Bayburt Özel İdare Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 19. hafta maçında Pendikspor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Pendikspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı skoru ne oldu? Pendikspor, Bayburt Özel İdare Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Pendikspor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Pendik Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 13:00



Pendikspor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Hakemleri

Ömer Faruk Turtay(hakem), Hidayet Zeybek(1. Yardımcı Hakem), Kurtuluş Aslan(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Doğanay(dördüncü Hakem)

Pendikspor

Pendikspor İlk 11

13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 6. Özgür İleri, 10. Ömer Can Sokullu, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 80. Kadir Salih



Yedekler

61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 8. Salim İyik, 14. Atakan Müjde, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 21. Oktay Balcı, 52. Emirhan Çağlayan, 88. Gökhan Lale



Teknik Sorumlu

Şaban Yıldırım

Bayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11

41. Enes Fidayeo, 3. Ömer İnan, 5. Sinan Altınel, 7. Akın Açık, 8. Savaş Yorulmaz, 20. Bilal Yener Arıca, 23. Taha Yavuz Yılmaz, 24. Deniz Solmaz, 29. Nezir Özer, 34. Kadir Mert Örentepe, 61. Salih Seyis



Yedekler

71. Musa Emre Yakar, 2. Muhammet Eşref Bayansal, 4. Abdulkadir Oktay, 9. Mustafa Bedirhan Çelik, 13. Furkan Karabatak, 14. Şamil Başaran, 66. Burak Bayram



Teknik Sorumlu

Bülent Topuzoğlu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 19 15 2 2 45 14 47 31 2 Van Spor 19 11 4 4 30 18 37 12 3 Turgutluspor 19 12 0 7 23 29 36 -6 4 Kırşehir Belediyespor 19 9 6 4 27 15 33 12 5 Pazarspor 18 10 2 6 31 24 32 7 6 Sakaryaspor 17 9 4 4 27 17 31 10 7 Bodrumspor 19 8 5 6 44 30 29 14 8 Serik Belediyespor 18 7 7 4 28 21 28 7 9 Kırklarelispor 18 6 9 3 20 13 27 7 10 Sivas Belediyespor 19 6 8 5 32 24 26 8 11 Karacabey Belediyespor 19 7 5 7 23 20 26 3 12 Tarsus İdman Yurdu 18 6 6 6 26 20 24 6 13 Etimesgut Belediyespor 19 6 6 7 18 20 24 -2 14 Pendikspor 18 6 1 11 25 24 19 1 15 1922 Konyaspor 19 5 4 10 22 22 19 0 16 Kastamonuspor 18 5 4 9 18 27 19 -9 17 Mamak FK 19 5 4 10 20 44 19 -24 18 Elazığspor 19 6 3 10 26 36 21 -10 19 Bayburt Özel İdare Spor 17 4 2 11 11 27 14 -16 20 Kardemir Karabükspor 19 0 2 17 6 57 2 -51

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