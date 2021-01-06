Pendikspor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Pendikspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Pendikspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Pendikspor ve Bayburt Özel İdare Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 19. hafta maçında Pendikspor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Pendikspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı skoru ne oldu?
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Pendikspor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Pendik Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00
Pendikspor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Hakemleri
Ömer Faruk Turtay(hakem), Hidayet Zeybek(1. Yardımcı Hakem), Kurtuluş Aslan(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Doğanay(dördüncü Hakem)
Pendikspor İlk 11
13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 6. Özgür İleri, 10. Ömer Can Sokullu, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 80. Kadir Salih
Yedekler
61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 8. Salim İyik, 14. Atakan Müjde, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 21. Oktay Balcı, 52. Emirhan Çağlayan, 88. Gökhan Lale
Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım
Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
41. Enes Fidayeo, 3. Ömer İnan, 5. Sinan Altınel, 7. Akın Açık, 8. Savaş Yorulmaz, 20. Bilal Yener Arıca, 23. Taha Yavuz Yılmaz, 24. Deniz Solmaz, 29. Nezir Özer, 34. Kadir Mert Örentepe, 61. Salih Seyis
Yedekler
71. Musa Emre Yakar, 2. Muhammet Eşref Bayansal, 4. Abdulkadir Oktay, 9. Mustafa Bedirhan Çelik, 13. Furkan Karabatak, 14. Şamil Başaran, 66. Burak Bayram
Teknik Sorumlu
Bülent Topuzoğlu
Puan Durumu
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|Av
|1
|Eyüpspor
|19
|15
|2
|2
|45
|14
|47
|31
|2
|Van Spor
|19
|11
|4
|4
|30
|18
|37
|12
|3
|Turgutluspor
|19
|12
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|23
|29
|36
|-6
|4
|Kırşehir Belediyespor
|19
|9
|6
|4
|27
|15
|33
|12
|5
|Pazarspor
|18
|10
|2
|6
|31
|24
|32
|7
|6
|Sakaryaspor
|17
|9
|4
|4
|27
|17
|31
|10
|7
|Bodrumspor
|19
|8
|5
|6
|44
|30
|29
|14
|8
|Serik Belediyespor
|18
|7
|7
|4
|28
|21
|28
|7
|9
|Kırklarelispor
|18
|6
|9
|3
|20
|13
|27
|7
|10
|Sivas Belediyespor
|19
|6
|8
|5
|32
|24
|26
|8
|11
|Karacabey Belediyespor
|19
|7
|5
|7
|23
|20
|26
|3
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|18
|6
|6
|6
|26
|20
|24
|6
|13
|Etimesgut Belediyespor
|19
|6
|6
|7
|18
|20
|24
|-2
|14
|Pendikspor
|18
|6
|1
|11
|25
|24
|19
|1
|15
|1922 Konyaspor
|19
|5
|4
|10
|22
|22
|19
|0
|16
|Kastamonuspor
|18
|5
|4
|9
|18
|27
|19
|-9
|17
|Mamak FK
|19
|5
|4
|10
|20
|44
|19
|-24
|18
|Elazığspor
|19
|6
|3
|10
|26
|36
|21
|-10
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|17
|4
|2
|11
|11
|27
|14
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|19
|0
|2
|17
|6
|57
|2
|-51
Fikstür
|02.01.2021
|Başkent Akademi FK
|Serik Belediyespor
|06.01.2021
|Van Spor
|0-2
|Eyüpspor
|06.01.2021
|Mamak FK
|2-1
|Serik Belediyespor
|06.01.2021
|Bodrumspor
|4-1
|Turgutluspor
|06.01.2021
|Karacabey Belediyespor
|1-1
|Etimesgut Belediyespor
|06.01.2021
|Kırklarelispor
|1-1
|Tarsus İdman Yurdu
|06.01.2021
|Kırşehir Belediyespor
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|06.01.2021
|Pazarspor
|2-0
|1922 Konyaspor
|06.01.2021
|Pendikspor
|2-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|06.01.2021
|Sakaryaspor
|1-2
|Kastamonuspor
|06.01.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Elazığspor