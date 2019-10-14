Pendikspor bir puanla yetindi

Pendikspor maça başlamadan önce sahaya "Barış Pınarı Harekatı’nda dualarımız Mehmetçiklerimizle" yazılı büyük bir pankartla çıktı.

Pendik’te maça ilgi büyüktü. Pendikspor maçlarını kaçırmayan her maçta tribünde yerini alan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin Pendiksporu 8. haftada yalnız bırakmadı. Başkan Ahmet Cin'in yanı sıra, Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, Affet Afyon spor Başkanı, İyi Parti Pendik İlçe Başkanı Süleyman Turan, Pendik Kızılay başkanı (eski Pendikspor başkanı)Nurettin Beşinci şeref tribünde yerlerini aldılar.

Pendikspor maçı hızlı başladı. Sağlı sollu ataklarla rakip kaleye yoklamaya başladı maçın 30 dakikasında Ahmet yazar kaleci ile karşı karşıya kalarak topu filelere gönderme yerine topu Auto gönderdi.

Maçın 32 .dakikasında bu sefer sağ kanattan topla buluşan Mahmut Caner Alioğlu, ceza sahasının içinde Afyon spor kaleci ile karşı karşıya kalarak topu filelere göndermenin yerine topu kalecinin üstüne vurarak Afyonspor kalecisi kornere çeldi.

Bu dakikalardan sonra her iki takımda karşılıklı ataklar sonucunda maçın ilk yarısında gol olmayınca soyunma odasına 0-0 beraberlikle gittiler.

İkinci yarıda Pendikspor yine atak yine göle yakın futbol sergiledi. Ancak aradığı golü bir türlü bulamadı.

Her iki takımda yakalıkları gol pozisyonlarını değerlendiremeyince 90 .dakika sonucu Pendikspor 0 Affet Afyonspor 0 şeklinde sonuçlandı.

Bu sonuçlara göre Pendikspor puanını 11 yükseltirken Affet Afyon Spor ise puanını 14 yükseltti.