Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU

Müsabakaya Pendikspor başladı.

Maçın ilk dakikalarında konuk ekip Pendikspor etkili oldu.

Müsabakanın ilk yarım saatlik kısmında iki takım da daha çok birbirini tartmaya çalıştı.

39. dakikada Pendiksporlu Leandro Kappel sarı kart gördü.

40. dakikada Pendikspor ceza sahasında Bolusporlu bir futbolcu yerde kaldı. Pendiksporlu futbolcular topu centilmenlik gereği taça gönderdi. Ardından taç atışını kullanan Boluspor, topu Kayamba ile buluşturdu. Topu Pendikspor’a bırakması beklenen Kayamba, topu orta sahadan Pendikspor kalesine gönderdi ve top ağlarla buluştu 1-0. Bu golün ardından, Boluspor yedek kulübesinden gelen uyarıyla, Pendiksporlu futbolcuların topu Boluspor ağlarıyla buluşturmasına izin verildi ve Hasan Kılıç topu Boluspor ağlarıyla buluşturdu 1-1.

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Karşılıklı centilmenlik örneklerinin sergilendiği bu dakikaların ardından, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü Boluspor yedek kulübesine giderek Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar’a teşekkür etti.

İlk yarının uzatma dakikalarında etkili bir atak yapan Pendikspor, rakip ceza sahasına etkili bir orta açtı ve top Bregu’nun eline çarptı. VAR incelemesinin ardından, pozisyonun oyunun doğal akışı içerisinden olduğu değerlendirildi ve penaltı kararı çıkmadı.

Bu pozisyonun ardından saniyeler geçmişti ki bu kez ev sahibi Boluspor etkili bir atak geliştirdi. İlk pozisyonda güzel bir kurtarış yapan Pendikspor kalecisi Burak Öğür, pozisyonun devamında çekilen şut direkten dönünce topu çizgiden çıkarmayı başardı. VAR incelemesinin ardından poziyonun gol olmadığı anlaşıldı.

İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

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Ev sahibi Boluspor devre arasında 1 oyuncu değişikliği yaptı. Eray Ataseven’in yerine Burak Asan oyuna dahil oldu.

İkinci yarıda kar yağışının da etkisiyle yeşil saha oldukça ağırlaştı. Sık sık yerde kalan futbolcular zor anlar yaşadı.

58. dakikada Pendiksporlu Ahmet Ildız ceza sahası dışından iyi bir şuta imza attı ancak Kaleci Çağlar Akbaba topun gol olmamasına izin vermedi.

60. dakikada, Pendiksporlu futbolcular, Boluspor ceza sahasında oluşan karambolde Burak Asan’ın topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu ancak hakem oyunu devam ettirdi.

63. dakikada Boluspor’da Kayamba’nın yerine Berk Yıldız oyuna dahil oldu.

Pendikspor’da ise 75. dakikada Ahmet Ildız’ın yerine Mesut Özdemir, Gökcan Kaya’nın yerine Görkem Bitin oyuna dahil oldu.

77. dakikada Boluspor futbolcusu Tugay Kaçar yerini Gökhan Alsan’a bıraktı.

79. dakikada rakibini takip eden Görkem Bitin topu kaptı, ceza sahasındaki paslaşmaların ardından topla buluşan Leandro Kappel Pendikspor’un maçtaki ikinci golünü attı 1-2.

83. dakikada rakibine yaptığı faul sonucu sarı kart gören oyuncu Pendiksporlu Hasan Kılıç oldu.

85. dakikada Boluspor’da Bregu’nun yerine Alex Negueba, Safa Kınalı’nın yerine Baldé oyuna dahil oldu.

87’de Bolusporlu Gökhan Alsan ile Pendiksporlu Mesut Özdemir sarı kart gören isimler oldu.

90+2 de ise sarı kartı gören isim Bolusporlu Burak Asan oldu.

90+5’te Kappel’in açtığı ortayı Görkem Bitin tamamladı ve maçın son golü de böylece atılmış oldu 1-3.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 37'ye yükseltirken, Boluspor 34 puanda kaldı. Müsabakayı yaklaşık 150 civarındaki Pendiksporlu taraftar da deplasman tribününden takip etti. Pendiksporlu futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutladı.

OSMAN ÖZKÖYÜLÜ: ÜST GRUPTAKİ YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRDIK

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Pendikspor evinde Altınordu'yu konuk edecek.

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Üst sıralar için iddialı iki tane iyi takımın güzel bir mücadelesi oldu. Oyunun ilk 30 dakikalık bölümünde gerçekten çok etkili olduğumuz, oyunu kontrol ettiğimiz, istediğimiz gibi yönlendirebildiğimiz bir maç oldu. Ama ilk yarının son 10 dakikalık sürecinde Kayamba'nın topu kaleciye vermek istediği ancak gol olan pozisyondan sonra, ortalık karıştı. Maçın tansiyonu yükseldi. Bir kaos ortamı oluştu. Bizim gibi takımlar bu tip kaos ortamlarını çok sevmiyor. Çünkü biz oyunu kontrol etmeye çalışan, topa sahip olmaya çalışan bir takım olduğumuz için o kaos ortamı bize zarar verdi. İlk yarının son 10 dakikalık bölümünde mağlup duruma da düşebilirdik. Pozisyonlar verdik, tartışmalı pozisyonlar var. İkinci yarıya çıkmadan önce arkadaşlarımızla konuştuk, sakin kalmamız gerektiğini, kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini bunları anlattık. Çocuklarda gerçekten ikinci yarı doğru oyun oynadı. Neticesinde 3-1'lik önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Önemli bir takıma karşı, çok iyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybetmek ,bizim için Boluspor maçını çok daha önemli hâle getirmişti. Olması gerektiği gibi deplasmanda doğru oynanan bir oyun, doğru mücadele, oyuncuların konsantrasyonu çok iyiydi. Verdiğimiz görevleri yapma gayretleri çok iyiydi. Güzel bir sonuç, güzel bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz. Boluspor'u da tebrik ediyorum hem sezonun genelinde hem de bugünkü maçta iyi oyun ortaya koymaya çalıştılar. Hâla iddiaları var bence. Çünkü makas çok yakın birbirine" dedi.

Galibiyetin önemine değinen Özköylü sözlerine şu ifadelerle tamamladı:

"Biz bugünkü galibiyetle biraz daha üst gruptaki yerimizi azıcıkta olsa, sağlamlaştırdık. Üst gruba biraz daha yaklaştık. Bu bizim için çok artı bir 3 puan. Şimdi önümüze bakacağız. Önümüzde iki tane iç saha maçı var. Maalesef iç sahada deplasmandaki başarımızı çok gösteremiyoruz. Orada biraz daha sıkıntılar yaşıyoruz. Ama artık onu da aşmamız lazım. Arka arkaya bir galibiyet serisi yakalamamız lazım, bu süreçte buna çok ihtiyacımız var ki üst sırada çok sağlam bir yer edinelim. Tekrar tebrik ediyorum oyuncularımı."