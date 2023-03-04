Pendikspor camiası depremzede çocukları unutmadı!

Spor Toto 1. Lig 24. hafta müsabakasında Pendikspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-1 galip bitiren Pendikspor, maçın başlama düdüğünden önce duygulandıran bir organizasyona imza attı.

PENDİKSPOR TARAFTARLARI DEPREMZEDE ÇOCUKLARI UNUTMADI

Depremzede çocuklara gönderilmek üzere yeşil sahaya rengarenk futbol topları atıldı. "Türkiye bizim canımız. Yaralarımızı birlikte saracağız." söylemiyle depremzede çocuklara gönderilmek üzere yeşil sahaya 1000 adet futbol topu atan Pendiksporlu taraftarlara, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendikspor Futbol A.Ş. Başkanı Mahmut Türkoğlu, Pendikspor Derneği Başkanı Atakan Yüce ve pek çok Pendikli de eşlik etti. Pendikspor camiası daha önce de depremzedelere faydalı olmak için yardım kampanyalarına katılmış, başta AFAD ve Kızılay olmak üzere yardım kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde hareket etmişti.