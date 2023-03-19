Pendikspor-Denizlispor maçı 2-1 sona erdi! Kazanan ev sahibi Pendikspor!

Spor Toto 1. Lig 27. haftasında Altaş Denizlispor'u konuk eden Pendikspor, rakibini 2-1 ile geçti. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakada maçın gol perdesini penaltıdan bulduğu golle Pendiksporlu Adrien Regattin açtı.

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Pendikspor-Denizlispor maçı 2-1 sona erdi! Kazanan ev sahibi Pendikspor!

Yağmurlu bir Pendik akşamında Denizli ekibini konuk eden Pendikspor, müsabakayı yara almadan tamamladı. 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı beyazlılar, taraftarları önünde galibiyet sevincini yaşadılar. Galibiyet sevincini yaşayan isimler arasında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de vardı. Pendikspor, müsabakada siyah formasıyla mücadele etti. İlk düdükle birlikte Pendikspor maçın başlama vuruşunu yaptı. Müsabakanın ilk 15 dakikalık kısmında etkili olan ekip, ev sahibi Pendikspor oldu.

Pendikspor-Denizlispor maçı 2-1 sona erdi! Kazanan ev sahibi Pendikspor!

PENDİKSPOR'UN ATTIĞI GOLLE İL YARI 1-0 BİTTİ

28. dakikada Pendiksporlu Hasan Kılıç'ın ceza sahası dışından vurduğu top direkten döndü. 28. dakikada Denizlispor oyuncusu Mayi, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

32. dakikada Denizli ekibinde Muhammed Gönülaçar rakibine yaptığı faul sonucu sarı kart gören oyuncu oldu.

42. dakikada Denizlispor oyuncusu Leo, Pendiksporlu Kappel'i Denizli ceza sahasında yerde bıraktı ve penaltıya sebep oldu.

44. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı vuruşunu kullanan Adrien Regattin, Pendikspor'u öne geçiren golü attı 1-0. İlk yarıda başka gol olmayınca müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un tek gollü üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarı bittikten sonra Denizlispor oyuncusu Hamdi Demirtaş hakeme itiraz edince sarı kart gördü. İkinci yarının henüz başında Pendikspor girdiği pek çok pozisyondan yararlanamadı. Kanatları etkili kullanan ev sahibi, rakibinin ani ataklarına da cevap vermeye çalıştı.

68. dakikada Altaş Denizlispor iki oyuncu değişikliği yaptı. Mayi yerini Özer Özdemir'e, Gökhan Süzen yerini Mustafa Çeçenoğlu'na bıraktı.

70. dakikada Pendiksporlu Ahmed Ildız yerini Ali Han Tunçer'e bıraktı. 78. dakikada Denizlisporlu Mustafa Çeçenoğlu sarı kart gördü.

80. dakikada Pendiksporlu Ali Han Tunçer topu rakip filelerle buluşturdu ve Pendikspor'un maçtaki ikinci golünü attı 2-0.

85. dakikada iki oyuncu değişikliği yapan Pendikspor'da, Kappel'in yerine Oğulcan Çağlayan, Thuram'ın yerine Görkem Bitin oyuna dahil oldu.

87. dakikada Pendiksporlu Murat Akça sarı kart gördü. 87. dakikada Denizlispor'da Dja Djedje yerini Okan Derici'ye bıraktı. 88. dakikada Altaş Denizlispor oyuncusu Muhammet Özkal sarı kart gördü.

90+4'te Pendiksporlu Adrien Regattin yerini Oltan Karakullukçu'ya bıraktı. 90+5'te Altaş Denizlispor futbolcusu Ömer Şişmanoğlu takımının maçtaki tek golünü attı 2-1. Müsabakada başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.

Pendikspor-Denizlispor maçı 2-1 sona erdi! Kazanan ev sahibi Pendikspor!

MAÇ 2-1 PENDİKSPOR ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ

Maç Sonucu: Pendikspor 2-1 Altaş Denizlispor Müsabakanın ardından Pendikspor futbolcuları maça ilişkin yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu: Pendikspor Kalecisi Kubilay Anteplioğlu: "Öncelikle rakibimiz saygı duyulacak bir takım. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı yaptık. Allah'ın izniyle kazandık." Pendikspor Futbolcusu Adrien Regattin: "Gerçekten takımımızda inanılmaz bir uyum var. Gerek teknik ekip, gerekse oyuncu arkadaşlarımızla mükemmel bir uyumla çalışıyoruz. Galibiyet için mutluyuz." Pendikspor Futbolcusu Hasan Kılıç: "Gerçekten çok zor bir maça çıktık. Son dakikalarda bir gol yedik ama kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim." Pendikspor Teknik Sorumlusu Uğur Okur maça ilişkin şunları ifade etti: "Bu maçı kazanmak önemliydi. Güzel oynayarak kazandığımızı düşünüyorum. Denizlispor'u da tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı, güzel bir galibiyet aldık, mutluyuz." Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mücadelemiz iyi, tempomuz iyi, bugün de böyle bir gündü. Ben oyuncularımın ortaya koydukları direnci gördüm. Bunlar önemli şeyler. Bugün mağlup olduk ama bunun tamiratını yapacağız, çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Maçın ardından oluşan puan tablosunda Pendikspor 47 puanla 3. sıradaki yerini korudu, Altaş Denizlispor ise 17 puanla 18. sırada yer aldı. Pendikspor ligin 28. haftasında, haftayı BAY geçen takım olacak.

Pendikspor-Denizlispor maçı 2-1 sona erdi! Kazanan ev sahibi Pendikspor!

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