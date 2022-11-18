Pendikspor deplasmanda şov yaptı! Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi!

18 Kasım 2022 Cuma günü Pendikspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor müsabakaya 17. sırada, Pendikspor ise 4. sırada başladı. İzmir bölgesinden Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çaldığı müsabakada maçın başlama vuruşunu Pendikspor yaptı.



8. dakikada sol kanattan ilerleyen Pendikspor'u durduran isim Burak Kavlak oldu. Yeni Malatyasporlu Kavlak yaptığı faul sonucu sarı kart gördü. Pendikspor'un kullandığı serbest vuruş köşe vuruşuyla sonuçlandı.

9. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Pendikspor, rakip ceza sahasında karambole sebep oldu ve Yeni Malatyaspor futbolcusu Barış Başdaş'a çarpan top direkten ağlarla buluştu 0-1.

Maçın ilk 15 dakikalık kısmı Pendikspor'un pas oyunu, ev sahibi Malatya'nın sert baskılı oyunuyla geçti.

21. dakikada orta sahada Pendiksporlu Erdem Özgenç yerde kaldı. Erdem'e yapılan faul sonucu Yeni Malatyaspor futbolcusu Awuku sarı kart gördü.

30. dakikada sağ kanattan Kappel'in açtığı ortayı Thuram tamamladı ve top ağlarla buluştu 0-2.

33. dakikada Pendikspor maçtaki ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Tarık Tekdal'ın yerine Enes Keskin oyuna dahil oldu.

35. dakikadan sonra ev sahibi Yeni Malatyaspor ataklarını sıklaştırdı.

Bu rağmen Pendikspor devre arasına iki farklı üstünlükle girmeyi başardı.

Müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Yeni Malatyaspor ikinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladı.

Taha Gür yerini Nuri Fatih Aydın'a, Malle yerini Mert Miraç Altıntaş'a bıraktı.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor ikinci yarıya baskılı oyunla başladı. 49. dakikada Pendikspor Kaptanı Erdem Özgenç'e yapılan sert müdahale tüm itirazlara rağmen cezasız kaldı.

53. dakikada Yeni Malatyaspor kaleyi cepheden gören bir noktadan sonra serbest vuruş kazandı. Cengizhan Akgün'ün vuruşu defansa çarpıp dışarı çıktı. Ev sahibi ekip köşe vuruşundan da yararlanamadı.

62. dakikada ev sahibi Yeni Malatyaspor'da Doğukan Emeksiz'in yerine Yakup Alkan oyuna dahil oldu.

69. dakikada Yeni Malatyaspor sol kanattan kullandığı serbest vuruşla topu Pendikspor kale çizgisi önüne kadar taşıdı ancak ev sahibi bu pozisyondan da yararlanamadı.

75. dakikada Yeni Malatyaspor'da Awuku yerini Arda Şengül'e bıraktı.

77. dakikada Pendikspor'da Hasan Kılıç yerini Ahmet Yazar'a, Gökcan Kaya yerini Thiam'a bıraktı.

78. dakikada Yeni Malatyaspor bir oyuncu değişikliğiıkıı daha yaptı. Barış Başdaş yerini Erşan Yaşa'ya bıraktı.

80. dakikada Pendiksporlu Thuram sert bir müdahaleyle yerde kaldı. Güçlükle ayağa kalabilen Thuram, 82. dakikada yerini Görkem Bitin'e bıraktı. Yine 82. dakikada Pendiksporlu Regattin yerini Muhammed Akarslan'a bıraktı.

90. dakikada ara pasla topu Kappel ile buluşturan Pendikspor, üçüncü golü Thiam'ın asistiyle Kappel'in ayağından buldu 0-3.

Maçta başka gol olmayınca müsabaka 3-0 Pendikspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü şunları söyledi:

"Maçın yüksek tempoda geçeceğini biliyorduk. Hasan hoca ile Yeni Malatyaspor elindeki genç oyuncularla bence çok iyi iş yapıyor. Biz de elimizdeki tecrübeli oyuncularla istediklerimizi kısmen yapabildik. Çok yorulduğumuz, çok efor sarf ettiğimiz bir maç olmadı. Çok top kaybetmemize rağmen istediklerimizi yapabildik. Oyuncularımız iyi bir mücadele verdi. Galibiyette emeği olan tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yeni Malatyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.

Müsabakanın ardından Pendikspor puanını 24'e çıkarırken, Yeni Malatyaspor 10 puanda kaldı.

Pendikspor ligin 15. haftasında Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Müsabaka 27 Kasım 2022 Pazar günü oynanacak.