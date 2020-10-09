Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 4. hafta maçında Pendikspor ile Etimesgut Belediyespor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Beyaz Grupta mücadele eden Pendikspor, bu sezon Kırmızı Gruba yükselmişti. Sezona iyi başlayamayan İstanbul ekibi, ligdeki ilk maçında Serik Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. İkinci hafta maçında Karabükspor'u 4-0'la farklı geçen Pendik, geçtiğimiz hafta Turgutluspor'a 2-1 kaybetmişti. Ligde 3 puanı bulunan Pendikspor, 12. sırada yer alıyor. Etimesgut Belediyespor ise 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 4 puanla 11. sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan son maçı, Etimesgut Belediyspor 2-1 kazanmıştı. Peki, Pendikspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PENDİKSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 4. hafta maçı olan Pendikspor - Etimesgut Belediyespor mücadelesi 10 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma, Pendik İlçe stadında oynanırken hakem Mehmet Şükrü Közcü tarafından yönetilecek. Şükrü Közcü'nün yardımcılıklarını ise Mehmet Şengül ve Orhan Timurtaş üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu yıl Misli.com'un sponsor olduğu 2. Lig'de bazı maçlar Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. Pendikspor - Etimesgut Belediyespor maçının şu an için Misli.com üzerinden yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. Maç programı yayınlandığı an haberimiz güncellenecektir.