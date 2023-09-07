Pendikspor, Fredrik Midtsjö’yu kadrosuna kattı

Pendikspor, Galatasaray'dan 30 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Pendikspor, Fredrik Midtsjö’yu kadrosuna kattı

Pendikspor, Galatasaray'dan 30 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'dan 30 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Fredrik Midtsjö Pendikspor'da! Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı" denildi.

Galatasaray, transferin maliyetini açıkladı

Galatasaray da Midtsjö'nun Pendikspor'a transferine ilişkin bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjö'nün transferi konusunda Pendikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor, şirketimize net 3 milyon Euro transfer bedeli ödeyecektir. Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Fredrik Midtsjö'ye teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı formayla 28 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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