Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Pendikspor ile Göztepe arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Pendikspor - Göztepe maçı canlı izle | Pendikspor - Göztepe maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

PENDİKSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 7.haftasındaki Pendikspor - Göztepe maçı 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Pendik Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Mehmet Şengül yapıyor.

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PENDİKSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

PENDİKSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 7.haftasındaki Pendikspor - Göztepe maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

PENDİKSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ