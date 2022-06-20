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Pendikspor ilk transferini yaptı! Leandro Kappel ile sözleşme imzalandı

TFF 1.Lig ekibi Pendikspor, geçtiğimiz sezon Altay forması giyen Leandro Kappel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Pendikspor ilk transferini yaptı! Leandro Kappel ile sözleşme imzalandı

Geçtiğimiz yıl TFF. 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak TFF 1.Lig'e yükselen Pendikspor, yeni sezonun ilk transferini yaptı. Kırmızı beyazlılar, geçtiğimiz sezon Altay forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Leandro Kappel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Pendikspor ilk transferini yaptı! Leandro Kappel ile sözleşme imzalandı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 sezondur ülkemizde forma giyen tecrübeli futbolcu Leandro Kappel ile Pendikspor A.Ş. başkan vekilimiz Mahmut Türkoğlu'nun katıldığı imza töreni ile sözleşme imzaladık."

Öte yandan Kappel, kırmızı beyazlıların tarihindeki ilk yabancı transfer olarak tarihe geçti. 

 

 

Pendikspor ilk transferini yaptı! Leandro Kappel ile sözleşme imzalandı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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