Pendikspor ilk transferini yaptı! Leandro Kappel ile sözleşme imzalandı
TFF 1.Lig ekibi Pendikspor, geçtiğimiz sezon Altay forması giyen Leandro Kappel'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz yıl TFF. 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak TFF 1.Lig'e yükselen Pendikspor, yeni sezonun ilk transferini yaptı. Kırmızı beyazlılar, geçtiğimiz sezon Altay forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Leandro Kappel'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"6 sezondur ülkemizde forma giyen tecrübeli futbolcu Leandro Kappel ile Pendikspor A.Ş. başkan vekilimiz Mahmut Türkoğlu'nun katıldığı imza töreni ile sözleşme imzaladık."
Öte yandan Kappel, kırmızı beyazlıların tarihindeki ilk yabancı transfer olarak tarihe geçti.
Hoş geldin Leandro Kappel! ?— Şampiyon Pendikspor ? (@PendiksporK) June 20, 2022
6 sezondur ülkemizde forma giyen tecrübeli futbolcu Leandro Kappel ile Pendikspor A.Ş. başkan vekilimiz Mahmut Türkoğlu'nun katıldığı imza töreni ile sözleşme imzaladık. ✍️ pic.twitter.com/Wy7GIJxTyu