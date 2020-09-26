Misli.com 2. Lig'de 2. hafta heyecanı sürüyor. Bu haftanın önemli maçlarından birisi de Pendikspor ile Kardemir Karabükspor arasında olacak. Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de mücadele etmiş olan Karabükspor, 2. Lig'in en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. Sezonun ilk haftasını galibiyetsiz geçen iki ekipte, bu mücadeleden galibiyet almak istiyor. Peki, Pendikspor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PENDİKSPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Pendikspor ve Karabükspor arasında oynanacak mücadele, bugün saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'da Pendik Stadyumunda oynanacak. Zorlu mücadelenin hakemi ise Erhan Kutlu olacak. Kutlu'nun yardımcılıklarını ise Selman Timur ve Mehmet Sıraç Akpınar yapacak.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF anlaşmasıyla her hafta 10-12 maç Misli uygulamalarından canlı yayınlanıyor. Ancak bu hafta yayınlanacak maçlar arasında Pendikspor - Kardemir Karabükspor maçı bulunmuyor.