Pendikspor kendi evinde kendi şampiyonluğunu ilan etti!

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Pendikspor, kendi evinde Eskişehirspor'u 3-1 yenerek, maçın galibi oldu. Maç bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu. TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Pendikspor, kendi evinde Eskişehirspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz biten maçta Pendikspor ikinci yarıya tempolu başladı.

SPOR TOTO 1. LİG'E YÜKSELDİ

Pendik Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 50 ve 60. dakikalarda Görkem Bitin ve 78. dakikada Onur Eriş'ten geldi. Eskişehirspor'un tek golünü ise 88. dakikada Berkay Köse kaydetti. Eskişehirspor'da Metehan Toprak, 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Elde edilen başarıyla Pendikspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.