Pendikspor, komşusu Tuzlaspor’u 3-2 yenmeyi başardı!

Hedefe emin adımlarla ilerleyen Pendikspor, 25. haftada Tuzlaspor engelini de aşmayı başardı. Toplam 5 gol olan müsabaka Pendikspor 3 gol kaydederek maçtan galip ayrılan taraf olmayı başardı.





MÜSABAKAYA KONUK EKİP TUZLASPOR BAŞLADI

Pendikspor müsabakada siyah formasıyla mücadele etti. Zorlu mücadelede ilk 20 dakika Pendikspor'un baskılı oyunuyla geçti. Hem kanatlardan hem de orta alandan etkili olmaya çalışan Pendikspor pas oyunuyla dikkat çekti.

20. dakikada Pendikspor, Aias Aosman'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Aosman kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu 1-0.

27. dakikada atağa kalkan rakibini yerde bırakan Pendiksporlu Adrien Regattin sarı kart gördü.

30. dakikada Erdem Özgenç ile serbest vuruş kullanan Pendikspor, açılan ortayla topu ağlarla buluşturdu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

43. dakikada Pendikspor'un kullandığı serbest vuruşun ardından Pendiksporlu Berkay Sülüngöz rakip ceza sahasında yerde kaldı. Sedye ile oyun alanının dışına gelen Berkay, zorunlu değişiklikle yerini Murat Akça'ya bıraktı. Maçın orta hakemi pozisyonu penaltı olarak değerlendirmedi.

İlk yarıda başka gol olmayınca müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un tek gollü üstünlüğüyle sona erdi.

Tuzlaspor ikinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başladı. Mehmet Taş yerini Bünyamin Yürür'e, Moutari yerini Yahaya'ya, Imbula yerini Erol Can Akdağ'a bıraktı.

49. dakikada Pendiksporlu Adrien Regattin'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

55. dakikada kendisine açılan ortaya kafayı vuran Rogerio Thuram Pendikspor'un ikinci golüne çok yaklaşsa da Kaleci Kurtuluş Yurt başarılı bir kurtarış yaptı.

69. dakikada Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü iki yeni oyuncusunu oyuna dahil etti. Rogerio Thuram yerini Görkem Bitin'e, Aias Aosman yerini Mesut Özdemir'e bıraktı.

71. dakikada Tuzlaspor'da Rajko Rotman yerini Ozan Papaker'e bıraktı.

81. dakikada bir oyuncu değişikliği daha yapan Tuzlaspor'da, Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle yerini Ömürcan Artan'a bıraktı.

84. dakikada Pendikspor ceza sahasında oluşan karambolde hakem tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Karar VAR incelemesinin ardından verildi.

86. dakika Segun Adeniyi penaltıdan Tuzlaspor'un golünü kaydetti 1-1.

90+2'de Kappel'in Tuzlaspor ceza sahasına açtığı ortayı tamamlayan Adrien Regattin Pendikspor'un maçtaki ikinci golünü attı 2-1.

90+4'te Pendikspor'da Ahmed Ildız yerini Ali Han Tunçer'e bıraktı.

90+13'te Pendikspor ceza sahasında çoğalan konuk ekip Tuzlaspor, Bünyamin Yürür ile maçtaki ikinci golünü buldu 2-2.

90+17'de Tuzlaspor ceza sahasında topu önünde bulan Pendiksporlu Hasan Kılıç maçın skorunu belirleyen golü attı 3-2.

Maçın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü sarı kart gördü.

Maç Sonucu:

Pendikspor 3-2 Tuzlaspor

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"PENDİKSPOR TAKIMI SAYGIYI HAK EDİYOR!"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü şunları söyledi:

"Böyle maçları yaşamak, oynamak çok kolay olmuyor. Bu maçta puan kaybetseydik çok kötü olurdu, kötü hissederdik. İlahi adalet yerini buldu. Dikkat edin lig boyunca, Pendikspor lehine pozisyonlar olunca VAR'a gidilmiyor, Pendikspor aleyhine olunca bu kadar kolay kararlar verilebiliyor. Nedir yani, İstanbul takımlarını Süper Lig'de istemiyorlar mı? Bizim suçumuz İstanbul takımı olmak mı? Bu kadar kolay mı? Dikkat ediyorum, özellikle sosyal medyada böyle bir algı yapmaya çalışıyorlar. Bu algı kötü bir algı. Süper Lig ayarında top oynayan bir takımım var benim. İstatistikler ortada. Tuzlaspor gibi önemli bir takıma karşı nasıl mücadele ettiğimiz ortada. Bu çabaya başta hakemler saygı göstermeli. Bu mücadeleye herkes saygı duymalı. İstemiyor musunuz yani açıkça söyleyin. Yatırım yapıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. İsterse 15 İstanbul takımı Süper Lig'de olsun, yeter ki bizim gibi çalışsın ve çabalasın. > Kübra Beyazoğlu: Kim çaba gösteriyorsa o başarıya ulaşsın. Ben bu maç için de oyuncularımı kutluyorum. Sahada mükemmel bir oyun ortaya koyan futbolcular var. Onları maçlara mükemmel şekilde hazırlayan bir teknik kadro var. Bizim moral ve motivasyonumuzu mükemmel hâle getiren bir yönetimimiz var. Olağanüstü bir mücadele ortaya koydu futbolcu kardeşlerim. Böyle devam edeceğiz. Kim ne yapmaya çalışıyorsa yapsın. Ben galip geldiğim bir maçta böyle konuşuyorum. Hak ve adalet var. İnsanların emeği göz ardı edilmesin. Huzur içinde, mutluluk içerisinde çalışıyoruz. Bu kulübe yatırım yapılıyorsa, bu emeğe herkes saygı duyacak. Pendikspor takımı saygıyı hak ediyor."



Pendikspor ligin 26. hafta müsabakasında, İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 11 Mart 2023 Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.