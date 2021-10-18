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  3. Pendikspor kulübü Başkanı Mustafa Şahin Yılmaz’dan amatör spor kulüplerine büyük destek 

Pendikspor kulübü Başkanı Mustafa Şahin Yılmaz’dan amatör spor kulüplerine büyük destek 

Pendikspor kulübü Başkanı Mustafa Şahin Yılmaz Pendik’te faaliyet gösteren 23 Amatör spor kulübüne su yardımında bulundu. pendik amatör spor kulüpleri Başkanı Eşref Şeneroğlu, "Bu zor dönemde amatörspor kulüplerin zor şartlar içindeki mücadelesine Pendikspor kulüp başkanımız Mustafa Şahin Yılmaz’ın yardımları bize çok büyük bir destektir." dedi.

Pendikspor kulübü Başkanı Mustafa Şahin Yılmaz’dan amatör spor kulüplerine büyük destek 

Pendik’ in sevilen işadamlarından aynı zamanda Pendik spor kulüp başkanlığını yapan  spora desteği ile bilinen Mustafa şahin Yılmaz amatör kulüplerin özellikle pandemi döneminde artan ekonomik sıkıntılarını göz önünde bulundurarak  amatör spor kulüplerin zor şartlardaki mücadelesine bir nebze olsun katkı sağlamak anacıyla Pendik’teki 23 amatör spor kulüplerine 50  koli su dağıtımında bulundu.

"BU ZOR ŞARTLARDA BİZE BÜYÜK DESTEK OLDU"

Bu gün Pendikspor tesislerinden dağıtılan suları alan Külüp yetkilileri Mustafa Şahin Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Su dağıtımı esnasında pendik amatör spor kulüpleri Başkanı Eşref Şeneroğlu ve yönetimi de "Bu zor dönemde amatörspor kulüplerin zor şartlar içindeki mücadelesine Pendikspor kulüp başkanımız Mustafa Şahin Yılmaz’ın yardımları bize çok büyük bir destektir. Biz pendik amatör spor kulüpleri yönetimi ve Külüp başkanları olarak ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Pendikspor kulübü Başkanı Mustafa Şahin Yılmaz’dan amatörspor kulüplerine büyük destek Pendikspor kulübü Başkanı Mustafa Şahin Yılmaz’dan amatörspor kulüplerine büyük destek Pendikspor kulübü Başkanı Mustafa Şahin Yılmaz’dan amatörspor kulüplerine büyük destek Pendikspor kulübü Başkanı Mustafa Şahin Yılmaz’dan amatörspor kulüplerine büyük destek 

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