Pendikspor kulübü Başkanı Mustafa Şahin Yılmaz’dan amatör spor kulüplerine büyük destek 

Pendik’ in sevilen işadamlarından aynı zamanda Pendik spor kulüp başkanlığını yapan spora desteği ile bilinen Mustafa şahin Yılmaz amatör kulüplerin özellikle pandemi döneminde artan ekonomik sıkıntılarını göz önünde bulundurarak amatör spor kulüplerin zor şartlardaki mücadelesine bir nebze olsun katkı sağlamak anacıyla Pendik’teki 23 amatör spor kulüplerine 50 koli su dağıtımında bulundu.

"BU ZOR ŞARTLARDA BİZE BÜYÜK DESTEK OLDU"

Bu gün Pendikspor tesislerinden dağıtılan suları alan Külüp yetkilileri Mustafa Şahin Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Su dağıtımı esnasında pendik amatör spor kulüpleri Başkanı Eşref Şeneroğlu ve yönetimi de "Bu zor dönemde amatörspor kulüplerin zor şartlar içindeki mücadelesine Pendikspor kulüp başkanımız Mustafa Şahin Yılmaz’ın yardımları bize çok büyük bir destektir. Biz pendik amatör spor kulüpleri yönetimi ve Külüp başkanları olarak ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz" dedi.