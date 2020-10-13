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  3. Pendikspor Kulübü yeni sportif direktörlüğüne getirilen isim belli oldu!

Pendikspor Kulübü yeni sportif direktörlüğüne getirilen isim belli oldu!

Pendikspor'un yaptığı 4 maçında 3 mağlubiyet almasının ardından Pendikspor yönetimi tarafından alınan kararla Teknik Direktörleri Gürkan Kocabıyık ve sportif direktör Fikret Akdemir ile yollarını ayırdı. Bu olayların hemen ardından tecrübesiyle adından söz ettiren Feyzi Layiç, Pendikspor Sportif Direktörlüğe getirdi.

Pendikspor Kulübü yeni sportif direktörlüğüne getirilen isim belli oldu!

Etimesgut Belediyespor'un Pendikspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Pendikspor yönetimi Teknik Direktörleri Gürkan Kocabıyık ve Fikret Akdemir ile yollarına son vererek eski Pendikspor oyuncusu Feyzi Layiç'i sportif direktör olarak takımın başına geçirdi.

Pendikspor yönetimi, sosyal medya hesaplarından Teknik Direktörleri Gürkan Kocabıyık ve sportif direktör Fikret Akdemir ile yolları ayırdığını açıklamıştı. Bu gelişmeler sonrasında kapsamlı bir arayışa giren yönetim, tecrübesiyle dikkat çeken Feyzi Layiç'i Sportif Direktörlüğe getirdi.

PENDİKSPOR MESAJ YAYIMLADI

Pendikspor Kulübünden yapılan açıklamada ''A takım teknik direktörümüz Gürkan Kocabıyık, teknik ekibimiz ve sportif direktörümüz Fikret Akdemir ile karşılıklı konuşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz'' denildi.

Pendikspor Kulübü yeni sportif direktörlüğüne getirilen isim belli oldu!
 

FEYZİ LAYİÇ KİMDİR?

Türk futbolunun emektar kalecileri arasında yer alan Fevzi Layiç, 1996 -1998 yılları arasında Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu. Futbol kariyerini 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da noktalayan eski kaleci, Pendikspor, Karabükspor, Sakaryaspor, Karşıyaka, Altay, Bucaspor ve Siirtspor'un da formalarını terletmişti.

Antrenörlük kariyerinde bir çok süper lig ekibinde kaleci antrenörü ve yardımcı antrenör olarak görev yapan Layiç, Beşiktaşlı Adem Ljajic in kuzeni. Kaleci antrenorü olarak Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe spor, Karşıyakaspor, Başakşehir, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, Alanyaspor, Manisaspor'da görev yaptı.

Okan Gül
Video Editörü


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