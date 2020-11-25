Pendikspor, kupaya 4. turda veda etti

2. Lig'de mücadele eden İstanbul ekibi Pendikspor, Antalyaspor deplasmanında kupaya veda etti. Pendikspor mücadeleden 2-0 mağlup ayrılırken Antalyaspor 5. tura yükseldi. Antalyaspor'da goller, Fredy ve Adis Jahovic'den geldi.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Veysel Sarı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fredy topu ağlarla buluşturdu. 1-0

65. dakikada Fredy'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ufuk Akyol'un şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

69. dakikada Fredy'in sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada Podolski'in gelişine vuruşu az farkla üstten auta gitti.

75. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Podolski, Emirhan Çağlayan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada penaltı atışını kullanan Adis Jahovic topu filelere gönderdi. 2-0

90. dakikada hızlı kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Enis Durak'ın vuruşu yan kale direğine çarptı, ardından kaleci topu kontrol etti.

Stat: Antalya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Serdar Diyadin xx, Gökmen Baltacı xx

FT Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Ali Eren İyican xx (Amilton dk. 69 x), Ersan Adem Gülüm xx, Veysel Sarı xxx, Nuri Şahin xx (Mevlüthan Ekelik dk. 78 x), Hakan Özmert xx (Ufuk Akyol dk. 59 x), Fredy xxx, Mert Yılmaz xx, Omar İmeri x (Eren Albayrak dk. 46 x) Gökdeniz Bayrakdar x (Podolski dk. 46 xx) Jahovic x

Yedekler: Doğukan Özkan, Naldo, Serdar Poyraz, Adem Metin Türk

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Pendikspor: Mehmet Cinpir x, Gökhan Lale x (Mertcan Akkaya dk. 61 x), Süheyl Çetin x, Erdinç Çepoğlu x, Mahmut Caner Alioğlu x (Ömer Kandemir dk. 61 x), Atakan Müjde x, Fatih Cerlek x, Oktay Balcı x (Enis Durak dk. 46 x), Emirhan Çağlayan x, Ercüment Eray Ataklı x (Kerem Kaya dk. 69 x), Yaser Hacımustafaoğlu x

Yedekler: Emre Aydın, Salim İyik, Özgür Çelik

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Goller: Fredy (dk.40), Jahovic (dk. 77 pen.) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Gökhan Lale, Ercümet Eray Ataklı (Pendikspor)