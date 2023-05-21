Pendikspor, Ligi 3. Sırada Tamamladı, Süper Lig'e çıkmak için bir maçı kaldı

Spor Toto 1. Lig 38. hafta müsabakasında Pendikspor, Mümin Özkasap Stadyumu'nda Manisa Futbol Kulübü'nü 5 - 1 yenerek , ligi 3. sırada tamamlayarak Play-Off finali oynamaya hak kazandı.

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Pendikspor, Ligi 3. Sırada Tamamladı, Süper Lig'e çıkmak için bir maçı kaldı

Ligin son haftası olan 38. haftada adeta final niteliğinde bir maça çıkan Pendikspor, aynı saatte oynanan Çaykur Rizespor - Altınordu maçının sonucuna odaklanmıştı. Manisa karşısında 5 gol bulan kırmızı beyazlı ekip Manisa'dan 3 puanı alsa da, Çaykur Rizespor'un Altınordu'ya mağlup olmaması sebebiyle, ligi ikinci bitirip direkt olarak Süper Lig'e yükselemedi.

PENDİKSPOR TEK MAÇ İLE SÜPER LİGE ÇOK YAKIN

70 puanla ligi üçüncü sırada bitiren Pendikspor, Play-Off eleme maçları oynamadan direkt olarak play-off finali oynama hakkını elde etti. Play-Off tek maç oynaycak olan Pendikspor kazandığı taktirde tarihinde ilk kez süper Lig'e çıkmış olacak.

Pendikspor Ligi 3. Sırada Tamamladı, Süper Lig'e çıkmak için bir maçı kaldı

Manisa FK kalesine 5 gol...

21 Mayıs 2023 Pazar günü Manisa Futbol Kulübü'ne konuk olan Pendikspor, maçta adeta gol oldu yağdı.
Müsabakaya ev sahibi Manisa Futbol Kulübü başladı.
Maçın henüz başında Pendikspor etkili bir oyun ortaya koydu.
26. dakikada Adrien Regattin'in ortasını tamamlayan Thuram, Pendikspor'un maçtaki ilk golünü attı 0-1.
35. dakikada Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü hakeme itiraz edince sarı kart gördü.
39. dakikada Manisa FK oyuncusu Samet Karabatak sarı kart gördü.
40. dakikada Pendiksporlu Görkem Bitin, Manisa FK ceza sahasında yerde kalınca penaltı kararı verildi.
41. dakikada Pendikspor'un penaltı vuruşunu kullanan Adrien Regattin topu ağlarla buluşturdu 0-2.
44. dakikada Manisa FK futbolcusu B. Tabla topu Pendikspor ağlarına yolladı 1-2.
45. dakikada Pendiksporlu Gökcan Kaya sarı kart gördü.
İlk yarıda başka gol olmayınca müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarının başında her iki takım da oyuncu değişiklikleri yaptı.
Manisa FK'da Y. Stark yerini Muhammed Mert'e bıraktı.
Pendikspor'da Görkem Bitin yerini Leandro Kappel'e bıraktı.
53. dakikada Pendiksporlu Ahmed Ildız sarı kart gördü.
59. dakikada Pendiksporlu Gökcan Kaya'nın asistiyle Aias Aosman topu rakip filelerle buluşturdu 1-3.
62. dakikada Pendikspor skor avantajını iyiden iyiye elde etti. Leandro Kappel, Pendikspor'un maçtaki dördüncü golünü kaydetti 1-4.
63. dakikada Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü iki oyuncu değişikliği yaptı. Ferhat Öztorun'un yerine Samet Asatekin, Ahmed Ildız'ın yerine Mesut Özdemir oyuna dahil oldu.
66. dakikada Thuram yerini Pendikspor'un önemli oyuncularından Oltan Karakullukçu'ya bıraktı.
77'de Manisa FK'da M. Gakpa yerini D. Diallo'ya bıraktı.
78'de B. Çoban yerini Doğukan Emeksiz'e, M. Taha Şahin yerini Oktay Gürdal'a bıraktı.
81. dakikada Pendiksporlu Adrien Regattin yerini Ali Han Tunçer'e bıraktı.
82. dakikada Pendikspor'un maçtaki beşinci golü Aias Aosman ile geldi 1-5.
83. dakikada Manisa FK, B. Tabla'nın yerine Arda Çolak'ı oyuna aldı.
Müsabakada başka gol olmayınca müsabaka Pendikspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maç Sonucu:
Manisa FK 1-5 Pendikspor

Müsabakayı Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico üyeleri de misafir takım tribününden takip etti.

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