30 Kasım ŞOK kataloğu 2020 | ŞOK fırsat ürünleriElektrik kesintisi 1 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ30 Kasım ATV Yayın Akışı |Esra Erol son bölümde neler yaşandı ?Kabine toplanıyor! Korona yasakları genişliyor, zorlu dönem yeniden başlıyorAyşe Dırla kimdir? Kaç yaşında? | Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla hayatıMasterchef Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından Acun'a tepkiler yağdı! Uğur'un takipçi sayısı bir anda arttı!Burak Yılmaz, Lille'i ipten aldı!30 Kasım TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izleme linkleri / EBA TV 30 Kasım - 6 Aralık yayın akışıKadir Şeker'in kurtardığı kadın olarak bilinen Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Pendikspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Pendikspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Pendikspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Pendikspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Pendikspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Pendikspor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 12. hafta maçında Pendikspor sahasında Sakaryaspor ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı - İstanbul - Pendik stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Pendikspor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Pendikspor - Sakaryaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Pendik Stadı - İstanbul - Pendik

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Demokrat Özgür Güneş(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Boran Turhan(2. Yardımcı Hakem), Eren Gökmen(dördüncü Hakem)

PENDİKSPORPendikspor

Pendikspor İlk 11
13. Mehmet Cinpir, 4. Erdinç Çepoğlu, 5. Süheyl Çetin, 8. Salim İyik, 9. Enis Durak, 10. Ömer Can Sokullu, 14. Atakan Müjde, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 77. Mahmut Caner Alioğlu

Yedekler
61. Emre Aydın, 7. Ercüment Eray Ataklı, 12. Özgür Çelik, 15. Fatih Cerlek, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan, 88. Gökhan Lale

Teknik Sorumlu
Hüseyin Kalpar

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Süheyl Çetin 15.dk, Sarı Kart Kerem Kaya 72.dk, Sarı Kart Atakan Müjde 28.dk

Oyundan Çıkanlar
Salim İyik 54.dk, Enis Durak 68.dk, Mahmut Caner Alioğlu 68.dk

Oyuna Girenler
Fatih Cerlek 54.dk, Oktay Balcı 68.dk, Ercüment Eray Ataklı 68.dk

SAKARYASPORSakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11
74. Alişan Şeker, 3. Canberk Ömer Özdemir, 7. Abdulaziz Solmaz, 19. Ali Özgün, 10. Muhammet Reis, 23. Mehmet Boztepe, 38. Hakan Aslantaş, 4. Caner Koca, 65. Çağrı Ortakaya, 53. Burak Öksüz, 96. Ümit Yasin Arslan

Yedekler
98. Eray Dursun, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 6. Alim Can Menteşe, 11. Hasan Bilal, 15. Yusuf Kaan Kara, 58. Özkan Taştemur, 20. Oğuzhan Kayar, 9. Berk İsmail Ünsal, 67. Alpay Koçaklı, 88. Berkay Can Değirmencioğlu

Teknik Sorumlu


Goller
Ali Özgün ,40.dk (f), Muhammet Reis,77.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hakan Aslantaş 88.dk, Sarı Kart Burak Öksüz 55.dk

Oyundan Çıkanlar
Abdulaziz Solmaz 35.dk, Mehmet Boztepe 71.dk, Ali Özgün 86.dk

Oyuna Girenler
Alpay Koçaklı 35.dk, Hasan Bilal 71.dk, Berk İsmail Ünsal 86.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor1291229102819
2Turgutluspor129031513272
3Van Spor127321811247
4Sakaryaspor126421813225
5Serik Belediyespor125521711206
6Etimesgut Belediyespor12543148196
7Karacabey Belediyespor125341712185
8Kırşehir Belediyespor11533128184
9Kırklarelispor11452104176
10Tarsus İdman Yurdu114341916153
111922 Konyaspor124261612144
12Sivas Belediyespor113531715142
13Pazarspor9414151713-2
14Bodrumspor12336192012-1
15Kastamonuspor12336122012-8
16Mamak FK1132681811-10
17Pendikspor11317141710-3
18Elazığspor12417142113-7
19Bayburt Özel İdare Spor93068139-5
20Kardemir Karabükspor1201113361-33

Fikstür

22.11.2020Başkent Akademi FKKaracabey Belediyespor
29.11.2020Kırşehir Belediyespor3-0Bodrumspor
29.11.2020Pendikspor0-2Sakaryaspor
29.11.2020Serik Belediyespor1-1Kırklarelispor
29.11.2020Sivas Belediyespor2-0Kastamonuspor
29.11.2020Turgutluspor2-1Eyüpspor
29.11.2020Kardemir Karabükspor0-3Tarsus İdman Yurdu
29.11.2020Etimesgut Belediyespor4-11922 Konyaspor
29.11.2020Elazığspor0-3Pazarspor
29.11.2020Bayburt Özel İdare Spor2-3Van Spor
29.11.2020Mamak FK0-2Karacabey Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT