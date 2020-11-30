Pendikspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Pendikspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Pendikspor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 12. hafta maçında Pendikspor sahasında Sakaryaspor ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı - İstanbul - Pendik stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Pendikspor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Pendik Stadı - İstanbul - Pendik



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Demokrat Özgür Güneş(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Boran Turhan(2. Yardımcı Hakem), Eren Gökmen(dördüncü Hakem)

Pendikspor

Pendikspor İlk 11

13. Mehmet Cinpir, 4. Erdinç Çepoğlu, 5. Süheyl Çetin, 8. Salim İyik, 9. Enis Durak, 10. Ömer Can Sokullu, 14. Atakan Müjde, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 77. Mahmut Caner Alioğlu



Yedekler

61. Emre Aydın, 7. Ercüment Eray Ataklı, 12. Özgür Çelik, 15. Fatih Cerlek, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan, 88. Gökhan Lale



Teknik Sorumlu

Hüseyin Kalpar



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Süheyl Çetin 15.dk, Sarı Kart Kerem Kaya 72.dk, Sarı Kart Atakan Müjde 28.dk



Oyundan Çıkanlar

Salim İyik 54.dk, Enis Durak 68.dk, Mahmut Caner Alioğlu 68.dk



Oyuna Girenler

Fatih Cerlek 54.dk, Oktay Balcı 68.dk, Ercüment Eray Ataklı 68.dk

Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

74. Alişan Şeker, 3. Canberk Ömer Özdemir, 7. Abdulaziz Solmaz, 19. Ali Özgün, 10. Muhammet Reis, 23. Mehmet Boztepe, 38. Hakan Aslantaş, 4. Caner Koca, 65. Çağrı Ortakaya, 53. Burak Öksüz, 96. Ümit Yasin Arslan



Yedekler

98. Eray Dursun, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 6. Alim Can Menteşe, 11. Hasan Bilal, 15. Yusuf Kaan Kara, 58. Özkan Taştemur, 20. Oğuzhan Kayar, 9. Berk İsmail Ünsal, 67. Alpay Koçaklı, 88. Berkay Can Değirmencioğlu



Teknik Sorumlu





Goller

Ali Özgün ,40.dk (f), Muhammet Reis,77.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Hakan Aslantaş 88.dk, Sarı Kart Burak Öksüz 55.dk



Oyundan Çıkanlar

Abdulaziz Solmaz 35.dk, Mehmet Boztepe 71.dk, Ali Özgün 86.dk



Oyuna Girenler

Alpay Koçaklı 35.dk, Hasan Bilal 71.dk, Berk İsmail Ünsal 86.dk

Puan Durumu



Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 12 9 1 2 29 10 28 19 2 Turgutluspor 12 9 0 3 15 13 27 2 3 Van Spor 12 7 3 2 18 11 24 7 4 Sakaryaspor 12 6 4 2 18 13 22 5 5 Serik Belediyespor 12 5 5 2 17 11 20 6 6 Etimesgut Belediyespor 12 5 4 3 14 8 19 6 7 Karacabey Belediyespor 12 5 3 4 17 12 18 5 8 Kırşehir Belediyespor 11 5 3 3 12 8 18 4 9 Kırklarelispor 11 4 5 2 10 4 17 6 10 Tarsus İdman Yurdu 11 4 3 4 19 16 15 3 11 1922 Konyaspor 12 4 2 6 16 12 14 4 12 Sivas Belediyespor 11 3 5 3 17 15 14 2 13 Pazarspor 9 4 1 4 15 17 13 -2 14 Bodrumspor 12 3 3 6 19 20 12 -1 15 Kastamonuspor 12 3 3 6 12 20 12 -8 16 Mamak FK 11 3 2 6 8 18 11 -10 17 Pendikspor 11 3 1 7 14 17 10 -3 18 Elazığspor 12 4 1 7 14 21 13 -7 19 Bayburt Özel İdare Spor 9 3 0 6 8 13 9 -5 20 Kardemir Karabükspor 12 0 1 11 3 36 1 -33

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