Pendikspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Pendikspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Pendikspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Pendikspor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 12. hafta maçında Pendikspor sahasında Sakaryaspor ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı - İstanbul - Pendik stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Pendikspor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?
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Pendikspor - Sakaryaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Pendik Stadı - İstanbul - Pendik
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Demokrat Özgür Güneş(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Boran Turhan(2. Yardımcı Hakem), Eren Gökmen(dördüncü Hakem)
Pendikspor İlk 11
13. Mehmet Cinpir, 4. Erdinç Çepoğlu, 5. Süheyl Çetin, 8. Salim İyik, 9. Enis Durak, 10. Ömer Can Sokullu, 14. Atakan Müjde, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 77. Mahmut Caner Alioğlu
Yedekler
61. Emre Aydın, 7. Ercüment Eray Ataklı, 12. Özgür Çelik, 15. Fatih Cerlek, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan, 88. Gökhan Lale
Teknik Sorumlu
Hüseyin Kalpar
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Süheyl Çetin 15.dk, Sarı Kart Kerem Kaya 72.dk, Sarı Kart Atakan Müjde 28.dk
Oyundan Çıkanlar
Salim İyik 54.dk, Enis Durak 68.dk, Mahmut Caner Alioğlu 68.dk
Oyuna Girenler
Fatih Cerlek 54.dk, Oktay Balcı 68.dk, Ercüment Eray Ataklı 68.dk
Sakaryaspor İlk 11
74. Alişan Şeker, 3. Canberk Ömer Özdemir, 7. Abdulaziz Solmaz, 19. Ali Özgün, 10. Muhammet Reis, 23. Mehmet Boztepe, 38. Hakan Aslantaş, 4. Caner Koca, 65. Çağrı Ortakaya, 53. Burak Öksüz, 96. Ümit Yasin Arslan
Yedekler
98. Eray Dursun, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 6. Alim Can Menteşe, 11. Hasan Bilal, 15. Yusuf Kaan Kara, 58. Özkan Taştemur, 20. Oğuzhan Kayar, 9. Berk İsmail Ünsal, 67. Alpay Koçaklı, 88. Berkay Can Değirmencioğlu
Teknik Sorumlu
Goller
Ali Özgün ,40.dk (f), Muhammet Reis,77.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hakan Aslantaş 88.dk, Sarı Kart Burak Öksüz 55.dk
Oyundan Çıkanlar
Abdulaziz Solmaz 35.dk, Mehmet Boztepe 71.dk, Ali Özgün 86.dk
Oyuna Girenler
Alpay Koçaklı 35.dk, Hasan Bilal 71.dk, Berk İsmail Ünsal 86.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
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|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|12
|9
|1
|2
|29
|10
|28
|19
|2
|Turgutluspor
|12
|9
|0
|3
|15
|13
|27
|2
|3
|Van Spor
|12
|7
|3
|2
|18
|11
|24
|7
|4
|Sakaryaspor
|12
|6
|4
|2
|18
|13
|22
|5
|5
|Serik Belediyespor
|12
|5
|5
|2
|17
|11
|20
|6
|6
|Etimesgut Belediyespor
|12
|5
|4
|3
|14
|8
|19
|6
|7
|Karacabey Belediyespor
|12
|5
|3
|4
|17
|12
|18
|5
|8
|Kırşehir Belediyespor
|11
|5
|3
|3
|12
|8
|18
|4
|9
|Kırklarelispor
|11
|4
|5
|2
|10
|4
|17
|6
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|11
|4
|3
|4
|19
|16
|15
|3
|11
|1922 Konyaspor
|12
|4
|2
|6
|16
|12
|14
|4
|12
|Sivas Belediyespor
|11
|3
|5
|3
|17
|15
|14
|2
|13
|Pazarspor
|9
|4
|1
|4
|15
|17
|13
|-2
|14
|Bodrumspor
|12
|3
|3
|6
|19
|20
|12
|-1
|15
|Kastamonuspor
|12
|3
|3
|6
|12
|20
|12
|-8
|16
|Mamak FK
|11
|3
|2
|6
|8
|18
|11
|-10
|17
|Pendikspor
|11
|3
|1
|7
|14
|17
|10
|-3
|18
|Elazığspor
|12
|4
|1
|7
|14
|21
|13
|-7
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|9
|3
|0
|6
|8
|13
|9
|-5
|20
|Kardemir Karabükspor
|12
|0
|1
|11
|3
|36
|1
|-33
Fikstür
|22.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Karacabey Belediyespor
|29.11.2020
|Kırşehir Belediyespor
|3-0
|Bodrumspor
|29.11.2020
|Pendikspor
|0-2
|Sakaryaspor
|29.11.2020
|Serik Belediyespor
|1-1
|Kırklarelispor
|29.11.2020
|Sivas Belediyespor
|2-0
|Kastamonuspor
|29.11.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Eyüpspor
|29.11.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-3
|Tarsus İdman Yurdu
|29.11.2020
|Etimesgut Belediyespor
|4-1
|1922 Konyaspor
|29.11.2020
|Elazığspor
|0-3
|Pazarspor
|29.11.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-3
|Van Spor
|29.11.2020
|Mamak FK
|0-2
|Karacabey Belediyespor