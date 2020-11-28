Pendikspor - Sakaryaspor maçı canlı izle!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta, futbol heyecanı 12. hafta ile devam ediyor. Kırmızı Grubun en iddialı ekiplerinden Sakaryaspor, İstanbul deplasmanında Pendikspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Ligde, 11 maç sonunda 19 puana ulaşan Sakaryaspor 5. sırada bulunuyor. Pendikspor ise 10 maçta 10 puan topladı ve 16. sırada yerini aldı. Peki, Pendikspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

PENDİKSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Pendikspor ile Sakaryaspor 12. haftada karşılaşıyor. Pendik İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'de başlayacak. Mücadele, Demokrat Özgür Güneş tarafından yönetilecek. Demokrat Özgür Güneş'in yardımcılıklarını ise Ali Etlikci ve Boran Turhan üstlenecek. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

Misli.com ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, Misli.com 2. Lig'de haftanın önemli maçları, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Pendikspor - Sakaryaspor maçı da Pazar günü saat 13.00'de Misli.com uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir.

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