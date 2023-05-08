Pendikspor, Sakaryaspor'a 3- 2 yenilerek Süper Lig hayallerini Playof'a bıraktı

Ligi ikinci sırada bitirmek için büyük öneme sahip olan Sakaryaspor - Pendikspor müsabakasında sevinen taraf ev sahibi Sakaryaspor oldu. Mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapatan ev sahibi Sakarya, ikinci yarıda kalesinde iki gol görse de maçtan üç puanı alan taraf oldu.

Takımlarına destek olmak için Pendik'ten 34 araçla Sakarya deplasmanına giden Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico üyeleri, kendilerine ayrılan misafir takım tribünlerini doldurdu.

Mücadeleye ev sahibi Sakaryaspor başladı.

8. dakikada Thuram'ı yerde bırakan Sakaryasporlu Çağlayan Menderes sarı kart gördü. Pozisyonunun ardından Adrien Regattin'in kullandığı serbest vuruşu Sakaryaspor Kalecisi Cihan Topaloğlu kalenin köşesinden çıkarmayı başardı.

Müsabakanın 10. dakikasından sonra Pendikspor defans hattında hatalar yapmaya başladı.

15. dakikada sakatlanan Sakaryasporlu Çağlayan Menderes, zorunlu bir değişikliğin ardından yerini Ümit Kurt'a bıraktı.

20. dakikada Pendikspor ceza sahasında topla buluşan Burak Süleyman, çalımını attıktan sonra topu Pendikspor ağlarına yolladı 1-0.

23. dakikada yeniden Pendikspor ceza sahasında topla buluşan Burak Süleyman, topu içeriye doğru gönderdi ve topu engellemeye çalışan Pendiksporlu Mesut Özdemir'e çarpan top ağlarla buluştu 2-0.

Kalesinde iki gol gören konuk ekip Pendikspor'un maçtaki direnci oldukça fazla düştü.

45. dakikada sol kanatta topla buluşan Sakaryasporlu Kasongo topu ceza sahası içindeki Hakan Yavuz'la buluşturdu, Hakan Yavuz takımının maçtaki üçüncü golünü attı 3-0.

Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca, müsabakanın ilk yarısı Sakaryaspor'un üç gollü üstünlüğüyle sona erdi.

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Pendikspor ikinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başladı. Teknik Direktörü Osman Özköylü; Oğulcan Çağlayan'ın yerine Ahmed Ildız'ı, Hasan Hatipoğlu'nun yerine Tarık Tekdal'ı, Ali Han Tunçer'in yerine Erhan Kara'yı oyuna aldı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip Pendikspor oldu. Buna karşın ev sahibi Sakaryaspor ise defans öncelikle bir oyun anlayışıyla mücadeleye devam etti.

61. dakikada Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü bir oyuncu değişikliği daha yaptı. Aias Aosman yerimi Oltan Karakullukçu'ya bıraktı.

72'de köşe vuruşu kullanan Ahmed Ildız topu ön direğe doğru gönderdi, Oltan Karakullukçu'nun kafa vuruşuyla Pendikspor maçtaki ilk golünü buldu 3-1.

78. dakikada Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın oyuncu değişikliği kararı aldı. Burak Süleyman'ın yerine İbrahim Has, Dmytro Grechyshkin'in yerine Dimitrov, Oğuz Yıldırım'ın yerine İsmail Erdoğan oyuna dahil oldu.

84. dakikada Adrien Regattin'in rakip ceza sahasına havadan gönderdiği topa ayağının ucuyla dokunan Oltan Karakullukçu, Pendikspor'un maçtaki ikinci golünü de attı 3-2.

Müsabakanın 5 dakikalık uzatma bölümünde, 90+1'de Adrien Regattin'in ceza sahası dışından vurduğu top direkten döndü.

90+2'de Sakaryasporlu Nalepa yerini Milosevic'e bıraktı.

90+2'de Sakaryasporlu Donkor sarı kart gördü.

90+4'te Hasan Kılıç'ın ceza sahası dışından vurduğu şutu Sakaryaspor Kalecisi Cihan Topaloğlu kurtardı.

Müsabakada başka gol olmayınca müsabakanın skoru 3-2 olarak belirlendi.

Maç Sonucu:

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Sakaryaspor 3-2 Pendikspor

Maçın ardından, taraftarlarından Ertuğrul Soner'in trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirten Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın şöyle konuştu:

"Futboldan çok çok daha önemli şeyler var. Tabii ki insanlar galibiyet, coşku bekliyor ama maalesef ben çok maçın içinde değilim bugün. Ertuğrul Soner'in kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Keşke aramızda olsaydı da biz mağlup olsaydık. Bir tek şey söyleyeceğim, 21. hafta geldiğimizde 31 puanla 9. sırada olan bir takım aldık. Şu anda ligin bitmesine 2 hafta var, 62 puanımız var. 31 puan da biz toplamışız. Mesaj yerine gitmiştir inşallah."

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, ilk yarıdaki kötü ve dağınık oyunun bedelini maçı kaybederek ödediklerini söyledi.

Sakarya'ya geçen haftaki Rize galibiyetin enerjisiyle geldiklerini belirten Özköylü, "İlk iki şansımız için kazanabileceğimiz bir maçtı. Bizi ilk iki içinde tutma ihtimali bakımından önemli bir maçtı. İlk yarı tarif edilemeyecek şekilde enerjimiz düşüktü. Kötü ve basit goller yedik, tepki veremedik. Maalesef beklentimin çok ötesinde kötü bir görüntü ortaya çıktı. Her şeye rağmen, oyuncu değişikliklerimizin ardından 3-2'yi yakaladık. Sakarya Kalecisi Cihan'ın çıkardığı çok önemli pozisyonlar var. Yapılabilecek her şeyi ikinci yarıda yaptık. Siyahla beyaz gibi iki devre oynadık. İlk iki şansımız oldukça azaldı. Bu noktada artık üçüncülük adına yapabileceğimiz ne varsa kalan maçlarda onu değerlendireceğiz. En azından ligi üçüncü bitirerek, direkt play-off finali oynama hakkını elde etmeye çalışacağız."

Müsabakanın ardından oluşan tabloda Pendikspor 61 puanda kalarak dördüncü sıraya düşerken, Sakaryaspor puanını 62'ye yükselterek üçüncü sıraya yükseldi. İkinci sıradaki Çaykur Rizespor ise Tuzlaspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti.