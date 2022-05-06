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  3. Pendikspor şampiyonluğu coşkuyla kutladı! Belediye Başkanı Ahmet Cin taraftarların sevincine ortak oldu! "Mutlu ve gururluyuz"

Pendikspor şampiyonluğu coşkuyla kutladı! Belediye Başkanı Ahmet Cin taraftarların sevincine ortak oldu! "Mutlu ve gururluyuz"

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluğunu ilan eden Pendikspor şampiyonluk kutlamaları üstü açık otobüsle Pendikspor Tesislerinden Pendik Sahil alanına gelmesiyle zirveye çıktı. Kutlamalara katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin taraftarların coşkulu sevincine ortak oldu.

Pendikspor şampiyonluğu coşkuyla kutladı! Belediye Başkanı Ahmet Cin taraftarların sevincine ortak oldu! "Mutlu ve gururluyuz"

Sezonun bitimine 5 maç kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen ve geçen hafta oynanan Pazarspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupasını alan Pendikspor, Pendik Green Park Hotel Otoparkı'nda muhteşem kutlama programı düzenleyerek şampiyonluğunu taçlandırdı. 

Pendikspor'un şampiyonluk kutlamaları üstü açık otobüsle Pendikspor Tesislerinden Pendik Sahil alanına gelmesiyle zirveye çıkarken kutlamalara katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin taraftarların coşkulu sevincine ortak oldu.

Pendikspor şampiyonluğu coşkuyla kutladı! Belediye Başkanı Ahmet Cin taraftarların sevincine ortak oldu! Mutlu ve gururluyuz

"HEPSİNE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Kutlama programında kısa bir konuşma yapan Başkan Ahmet Cin, “Öncelikle mutlu ve gururluyuz. 1927 yılında gayri resmi olarak başlayan bir süreç 1950 yılında Pendikspor adı altında faaliyetlere devam etti. 1998 yılından bu yana 2. Lig'de mücadelesini sürdürmeye devam etti. Bugün itibarıyla 1. Lig'de mücadele etmeye devam edecek. Hocalarımızın ve futbolcularımızın çok büyük gayretleri oldu. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Merdivenleri tek tek çıkarak başarı serüvenimiz devam edecek” dedi.

Pendikspor şampiyonluğu coşkuyla kutladı! Belediye Başkanı Ahmet Cin taraftarların sevincine ortak oldu! Mutlu ve gururluyuz

"YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Pendikspor Kulübü Başkanı Mustafa Şahinyılmaz ise kutlama programında alkışlar eşliğinde sahneye çıkarakşampiyonluk sürecinin şirketleşmeyle birlikte zorlu dönemden geçtiğini belirterek bu dönemde desteğini esirgemeyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür ettiğini söyledi. Şahinyılmaz 71 yıl sonra gelen şampiyonluk sevincine destek veren başta Magnifico olmak üzere tüm taraftarlara borçlu olduğunu ifade ederek herkesi yürekten kutladığını söyledi.

Pendikspor şampiyonluğu coşkuyla kutladı! Belediye Başkanı Ahmet Cin taraftarların sevincine ortak oldu! Mutlu ve gururluyuz

TARAFTARLARDAN KUTLAMAYA DESTEK

Pendikpor'un şampiyonluk kutlamalarına binlerce taraftar ve vatandaş destek verdi. Şampiyonluk kutlamaları kapsamında gecede sahne alan Murat Dalkılıç ve Simge muhteşem konsere imza atarak taraftarlara unutulmaz bir gece yaşattı. 

Pendikspor şampiyonluğu coşkuyla kutladı! Belediye Başkanı Ahmet Cin taraftarların sevincine ortak oldu! Mutlu ve gururluyuz

Bölge Gündem Editör Ekibi
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