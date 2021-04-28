Göksel Bozkurt kimdir? | Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni mi oldu? | Anka Haber Ajansı yeni Genel Yayın Yönetmeni kimdir?Doğduğun Ev Kaderindir 41. bölüm full, tek parça izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV8 canlı izleSputnik V aşısı nedir? | Sputnik v aşısı mrna mı? | Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak?Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle | Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izleŞans Topu çekiliş sonuçları 28 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresiSadakatsiz 27. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izleBölge Gündem Gazetesinin 106. sayısı çıktıMavi isminin anlamı nedir, Mavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ramazan'da gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine yardımSamsun'dan kahvehane esnafına destek: 500 TL veriliyor
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Pendikspor, Sivas Belediyespor'u 4-2 yendi

Pendikspor, Sivas Belediyespor'u 4-2 yendi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Pendikspor'a 4-2 yenildi.

Pendikspor, Sivas Belediyespor'u 4-2 yendi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta maçında Sivas Belediyespor ve Pendikspor'a karşı karşıya geldi. Maç 4-2 Pendikspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Emre Yüksel xx, Kürşathan Akın xx, Egemen Savran xx

Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz xx, Uğur Bulut xx, Mustafa Aydın xx (Tuğrul Yavaşçı dk. 62 x), İlhami Siraçhan Nas x (Murat Akgül dk. 62 x), Burak Aydın xx (Oğuzhan Karataş dk. 72 x), Hüseyin Tokmak xx (Cengizhan Kodaz dk. 46 xx), Mücahit Haktan Karabulut xx (Furkan Sağman dk. 46 xx), Mehmet Fatih Ayık xx, Hurşit Taşçı xxx, Şevki Çınar xxx, Fatih Çolak xx

Pendikspor: Emre Aydın xx, Süheyl Çetin xx, Yaser Hacımustafaoğlu xx (Göksu Türkdoğan dk. 62 x), Kerem Kaya xx (Fırat Güllü dk. 46 x), Erdinç Pekgöz xx, Görkem Akıllı xx (Ömer Can Sokullu dk. 46 xx), Mahmut Caner Alioğlu xx (Ömer Kandemir dk. 63 x), Umut Sönmez xxx (Berat Ali Genç dk. 70 ?), Kadir Salih xx, Deniz Taşkesen xx, Enes Ersoy Öztürk xx

Goller: Umut Sönmez (dk. 4 ve dk. 59), Kerem Kaya (dk. 35), Ömer Can Sokullu (dk. 74) (Pendikspor), Hurşit Taşçı (dk. 73), Şevki Çınar (dk. 88) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Fatih Çolak, Tuğrul Yavaşçı, Furkan Sağman (Sivas Belediyespor), Yaser Hacımustafaoğlu, Deniz Taşkesen (Pendikspor)

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Pendikspor, Sivas Belediyespor'u 4-2 yendi

Pendikspor, Sivas Belediyespor'u 4-2 yendi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT