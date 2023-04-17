Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico Üyeleri İftar Sofrasında Buluştu

Geleneksel hâle gelen Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico İftar Daveti, bu yıl da Pendik Sahil Pazar Alanı'nda gerçekleşti.

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Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico Üyeleri İftar Sofrasında Buluştu

Çok sayıda Pendiksporlu taraftarın katıldığı davete, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendikspor yöneticileri de katıldı.

İftar davetine; Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Enes Savaş ve vatandaşlar da katılım sağladı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin yaptığı konuşmada, Pendikspor'un yeni stadyum çalışmalarında sona gelindiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları yakından takip ettiğini dile getirdi.

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