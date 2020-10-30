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Pendikspor - Tarsus İdman Yurdu maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 8. hafta maçları başlıyor. Haftanın maçları arasında Pendikspor - Tarsus İdman Yurdu maçı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı izleme bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

Pendikspor - Tarsus İdman Yurdu maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta heyecan son hızda devam ediyor. Üst lige yükselme mücadelesi veren takımlar, her hafta farklı bir futbol heyecanına ortak oluyor. 2. Lig'de 8. haftanın maçları arasında Pendikspor - Tarsus İdman Yurdu, maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Tarsus İdman Yurdu toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Peki, Pendikspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Pendikspor - Tarsus İdman Yurdu maçı oynanacak. Karşılaşma, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, Pendik Stadı'nda hakem, Doğu Yılmaz yönetiminde geçecek. Doğu Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Ünal Doğru ve Mehmet Şenkaya üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8. hafta oynanacak olan Pendikspor - Tarsus İdman Yurdu maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, Cumartesi günü saat 13.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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