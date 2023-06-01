Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Önümüzde son 1 maç kaldı, Bu maçı da kazanıp, önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele etmek istiyoruz

Sezon boyunca Pendikspor’u yakından takip eden ve haberlerinde Pendikspor’un başarısına yer veren Pendikli basın mensupları, geçtiğimiz günlerde Pendikspor Tesisleri’nde kırmızı beyazlı takımın hocası Osman Özköylü ile bir araya geldiler. Samimi sohbetin en önemli gündem maddesi Play-Off final müsabakası oldu.

Süper Lig’e yükselmek için önlerinde yalnızca 1 maç olduğunu ifade eden Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bodrumspor ya da Eyüpspor fark etmeksizin, rakipleri kim olursa olsun mutlu sona ulaşmak istediklerini kaydetti.

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"ÖNÜMÜZDE SON 1 MAÇ KALDI. BU MAÇI DA KAZANIP, ÖNÜMÜZDEKİ SEZON SÜPER LİG’DE MÜCADELE ETMEK İSTİYORUZ"

Sezon başında hedefledikleri noktada olduklarını, futbolseverlere güzel futbol izlettiklerini şu cümlelerle ifade eden Özköylü; “Kulüp Başkanımız Mahmut Türkoğlu ve yöneticilerimiz büyük bir özveriyle bizi desteklediler. Biz de futbolcu kardeşlerimiz ile birlikte mücadelemizi ortaya koyduk ve ligi hedeflediğimiz noktada bitirdik. Şimdi önümüzde son 1 maç kaldı. Bu maçı da kazanıp, önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele etmek istiyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun, kazanmak ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Pendikliler bunu hak ediyor.” dedi.

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“PENDİKSPOR İÇİN SÜPER LİG TAKIMLARININ TEKLİFLERİNİ RED ETTİM”

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bana Pendikspor’dan teklif geldiğinde, buradaki hedefe inandım ve teklifi kabul ettim. Daha sonra bana iki Süper Lig takımından teklif gelmişti. Ben 2. Lig’de mücadele eden Pendikspor’un teklifini kabul ettim ve şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldik. Şimdi ise Süper Lig’in kapısındayız. İnanıyorum ki Süper Lig’e de çıkacağız.”

“DESTEKLERİNDEN DOLAYI BELEDİYE BAŞKANIMIZ AHMET CİN’E TEŞEKKÜR EDERİM”

“Görüyorsunuz tesislerimiz sıfırdan, yeniden inşa ediliyor. Pendikspor Futbol A.Ş. Başkanımız Mahmut Türkoğlu, hem maddi olarak hem de manevi olarak büyük bir emek veriyor. Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin de kulübümüzden desteklerini esirgemiyor. Yönetim, belediye, taraftar, futbolcu, teknik ekip, basın ve camianın tüm değerleri bir araya geldiğinde, bu sonuçların ortaya çıkması sürpriz olmuyor. Süper Lig için biz hazırız.”

“YENİ HEDEFLERİMİZ, HAYALLERİMİZ VAR”

“Türk futbolu için yapmak istediklerimiz var. Biz Pendikspor olarak tüm camialara saygı duyan bir kulübüz. Futbol hep birlikte güzel. İnanıyorum ki Pendikspor da Süper Lig’e renk katacak. Yeni hedeflerimiz var. Bizim hayallerimiz var. Bunları başaracağız.”

“LİGİN EN CENTİLMEN TAKIMIYIZ”

“İstatistiklere baktığımızda ligde en fazla topa sahip olan, en fazla pas yapan takımız. Ligde en az sarı kart gören ve hiç kırmızı kart görmeyen tek takımız. Kısacası ligin en centilmen takımıyız. Biz Pendikspor olarak futbol takımlarına, futbolcu olmak isteyen çocuklara ve gençlere örnek olmak için varız.”

“FİNAL MAÇINA GÖÇ EDELİM”

“Sezonun geneline bakacak olursak, hedeflediğimiz yerdeyiz. Şimdi sırada, taraftarlarımızın da desteğiyle, Play-Off finalini kazanmak var. Bildiğiniz gibi, final müsabakasında mücadelede edeceğimiz takım belli olduğunda, maçı oynayacağımız tarafsız saha da belli olacak. Müsabaka nerede oynanırsa oynansın, taraftarlarımızla birlikte oraya göç edelim. Maçı alalım ve semtimize dönelim.”

Pendiksporlu taraftarların Passolig Kart başvurularını da bir an önce yapması gerektiğini söyleyen Özköylü, destekleri için basın mensuplarına da teşekkür etti.

Toplantıda Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’ye Pendikspor Kulüp Genel Müdürü Adem Torun, Pendikspor Sportif Direktörü Emir Serhat ve Pendikspor Kulüp Medya Sorumlusu Samet Övüç de eşlik etti.

Öte yandan Pendikspor, Play-Off finali için hazırlıklarını Çınardere Tesisleri’nde yaptığı idmanlarla sürdürüyor. Teknik, taktik ve koordinasyon idmanlarında ter döken Pendiksporlu futbolcular, 30 Mayıs 2023 Salı günü Pendik Stadyumu’nda Bucaspor ile oynadıkları hazırlık müsabakasını da 2-0 kazanmayı başardılar.

Pendikspor, Ligi 3. Sırada Tamamladı, Süper Lig'e çıkmak için bir maçı kaldı