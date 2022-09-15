Pendikspor tesislerinde hummalı çalışma! Modern tesisler için geri sayım başladı: Başkan Türkoğlu müjdeleri tek tek sıraladı

Pendikspor Başkanı A.Ş. Başkanı Mahmut Türkoğlu, Pendikspor Yöneticisi Onur Durası ve Kulüp Müdürü Adem Torun karşıladı. basın mensuplarıyla bir araya geldi. Pendikspor Çınardere Tesisleri’nde 15 Eylül Perşembe günü gerçekleşen kahvaltılı basın toplantısı, sıcak bir ortamda yapıldı.

Kulüpte devam eden çalışmalardan bahseden Pendikspor Başkanı A.Ş. Başkanı Mahmut Türkoğlu, sezon öncesi Pendik Stadyumu’nun 1. Lig şartlarına uygun hâle getirildiğini ve Pendikspor’un iç saha maçlarını başka ilçe stadyumlarına gitme zorunluluğu doğmadan kendi stadyumunda oynayabildiğini söyledi.

PENDİKSPOR EKİM AYINDA TESİSLERİNDE ANTRENMAN YAPABİLECEK

Kulüp tesisleri bakıma alındığı için kendi tesislerini kullanamayan Pendiksporlu futbolcular, herhangi bir aksaklık olmaması hâline Ekim ayında kendi tesislerinde antrenmanlara başlayabilecekler.

YENİ VE MODERN TESİS ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlk etapta antrenman sahasının açılacağını ve bu sahanın bir bölümünün hibrit bir bölümünün ise doğal çim olduğunu vurgulayan Pendikspor Futbol A.Ş. Başkanı Mahmut Türkoğlu, ayrıca yeni ve modern tesis binası için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

PENDİK STORE MAĞAZASI AÇILACAK

Pendikspor taraftarlarının merakla beklediği Pendikspor’un ürünlerinin bulunacağı “Pendik Store” yakında Pendik çarşıda açılıyor. Gazipaşa Caddesi’nde bulunan Kuşlu Park’a açılması planlanan mağaza için son hazırlıklar yapılıyor.

BAŞKAN TÜRKOĞLU, BASINLA OLAN İLİŞKİLERE DEĞİNDİ

Basın mensuplarıyla sohbet eden Türkoğlu, konuşmasının bir bölümünde basın mensuplarının Pendikspor’a olan ilgisinden memnun olduğunu ve basın mensuplarıyla daha sık bir araya gelmek istediklerini vurguladı.

Buna karşılık olarak Pendik’te faaliyet yürüten basın emekçileri de Pendikspor’a 1. Lig’de başarılar dileyerek kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.